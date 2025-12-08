Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU

“Estamos enterados de que dejaban pasar ferrotanques con presunto huachicol. Hace algunos meses, Ismael García, hermano del exgobernador, dijo que desde hace años circulaban cientos de ferrotanques en las carreteras de Tamaulipas. ¿Por qué no los detuvieron? La información que tenemos no suena lógico, suena metálico , y por eso venimos a que la Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias”, declaró Prieto Herrera.

Entrevistados al término de la entrega de la querella , los legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal en carreteras de Tamaulipas durante la administración del exmandatario panista.

CDMX.- El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República ( FGR ) en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en el delito de “huachicoleo fiscal”.

En compañía de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez, los legisladores afirmaron que el exgobernador mantiene presuntos vínculos con redes criminales dedicadas al huachicol fiscal que operan en la entidad.

Asimismo, aseguraron que García Cabeza de Vaca se encuentra actualmente en Estados Unidos, desde donde presuntamente busca evadir la acción de la justicia mexicana.

“Sabemos que se esconde entre McAllen y Houston, porque sube fotos de personas que han ido a verlo, de su mismo partido, que son encubridores, y lo que exigimos a la Fiscalía es que ya se solicite la extradición”, sostuvo el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

Tras la presentación de la denuncia ante la FGR, los legisladores acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar un documento respaldado por 100 mil firmas, mediante el cual solicitaron que se analice con prontitud un amparo promovido por Cabeza de Vaca para evitar una eventual detención.

De acuerdo con los promoventes, dicho recurso legal representa un obstáculo para el avance de las investigaciones y para la posible ejecución de órdenes judiciales en contra del exmandatario.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido de la nueva denuncia ni sobre una eventual solicitud de extradición del exgobernador de Tamaulipas. Con información de El Universal