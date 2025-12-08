La SIP exige al Gobierno de Perú investigar el asesinato de periodista

/ 8 diciembre 2025
    La SIP exige al Gobierno de Perú investigar el asesinato de periodista
    Fue el año pasado que el medio denunció persecución judicial a periodistas críticos, campañas gubernamentales de desinformación, estigmatización de voces disidentes. FOTO: ESPECIAL.

También el medio periodístico ha documentado lo asesinatos este año de los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis, en Iquitos

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista peruano Fernando Núñez ocurrido el pasado sábado y pidió a las autoridades una investigación “exhaustiva, oportuna y transparente” que permita identificar, detener y procesar a los presuntos responsables.

El periodista, director del portal de noticias Kamila TV, fue asesinado el sábado por presuntos sicarios cuando volvía de una cobertura periodística en la provincia de Pacasmayo, en la región de La Libertad, ubicada en el norte del país, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

De acuerdo a los hechos, Núñez y su hermano David fueron interceptados por hombres armados a bordo de un vehículo, quienes abrieron fuego contra ellos cuando se desplazaban en motocicleta tras realizar una cobertura periodística.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, expresó su solidaridad con la familia de Núñez y con su hermano David, quien lucha por su vida.

Manigault instó a las autoridades a conducir “una investigación rigurosa para señalar a todos los involucrados en este grave hecho de violencia”.

“La impunidad es un mensaje devastador para la sociedad y un aliciente para que estos crímenes se repitan”, agregó.

Por su parte Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, exhortó a las autoridades a investigar el crimen considerando de manera seria las posibles conexiones con la labor periodística de Núñez, incluidas eventuales represalias por su trabajo informativo.

Destacó que “la sociedad necesita respuestas concretas que deben traducirse en avances reales en la investigación y justicia”.

El informe sobre Perú presentado en octubre en la Asamblea General de la SIP consignó que este año ha sido uno de los peores en las últimas décadas para la libertad de prensa en el país, donde han sido asesinados periodistas, otros fueron amenazados de muerte y en todo el país se registraron agresiones.

En marzo pasado, la SIP constató en Perú un entorno “cada vez más adverso” para el periodístico, señaló.

Denunció restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas.

Temas


Libertad De Prensa
Narcotráfico
Periodismo

Localizaciones


Perú

COMENTARIOS

