Muchos de ustedes son personas miserables, así ataca Trump la audiencia en los premios Kennedy

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos lideró ayer domingo la edición 2025 de los premios del Centro Kennedy, que se convirtió en una ceremonia marcada por sus comentario hacia los asistentes y además por el cambio de rumbo impulsado por su Gobierno en esta institución cultural.

“Muchos de ustedes son personas miserables y horribles”, dijo Trump durante su discurso.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, asumió también la presidencia del Centro Kennedy, y desde entonces emprendió una cruzada con el propósito de rehacer tanto la programación como la gestión de este prestigioso recinto, que en los últimos meses ha habido varios despidos.

Por otra parte, esta es la primera vez en la historia del centro artístico que un presidente lidera la ceremonia.

El mandatario estadounidense aseveró que decidió “prácticamente solo” a los ganadores de esta edición de los Kennedy Center Honors, como parte de su intensión para devolver “la grandeza” a este recinto y así poner fin, indicó el republicano, a la programación y los contenidos “woke” (progresistas).