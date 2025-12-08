Muchos de ustedes son personas miserables, así ataca Trump la audiencia en los premios Kennedy
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Durante su discurso, el mandatario relacionó la persistencia de los homenajeados, Michael Crawford, Gloria Gaynor, la banda KISS, Sylvester Stallone y George Strait, con un mensaje que dirigió al público
WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos lideró ayer domingo la edición 2025 de los premios del Centro Kennedy, que se convirtió en una ceremonia marcada por sus comentario hacia los asistentes y además por el cambio de rumbo impulsado por su Gobierno en esta institución cultural.
“Muchos de ustedes son personas miserables y horribles”, dijo Trump durante su discurso.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, asumió también la presidencia del Centro Kennedy, y desde entonces emprendió una cruzada con el propósito de rehacer tanto la programación como la gestión de este prestigioso recinto, que en los últimos meses ha habido varios despidos.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Los favoritos de Trump? Homenajearán a Sylvester Stallone y al grupo Kiss en el Kennedy Center
Por otra parte, esta es la primera vez en la historia del centro artístico que un presidente lidera la ceremonia.
El mandatario estadounidense aseveró que decidió “prácticamente solo” a los ganadores de esta edición de los Kennedy Center Honors, como parte de su intensión para devolver “la grandeza” a este recinto y así poner fin, indicó el republicano, a la programación y los contenidos “woke” (progresistas).
Durante su discurso, Trump precisó que “el Centro Kennedy ha vuelto y será más grande y mejor que nunca”, al resaltar su labor en la recaudación de fondos desde que es presidente por segunda vez.
TE PUEDE INTERESAR: Despide Trump a los miembros del consejo del Kennedy Center y se nombra presidente
Además durante su intervención, el mandatario estadounidense relacionó la persistencia de los homenajeados, Michael Crawford, Gloria Gaynor, la banda KISS, Sylvester Stallone y George Strait, con un mensaje que dirigió al público.
”Hay un hilo que conecta a estos tres artistas increíbles y es la persistencia... Muchos de ustedes son personas horribles y miserables, pero nunca se rinden... un compromiso inquebrantable con la excelencia absoluta... Todos han superado enormes obstáculos”, expresó el presidente estadounidense.
Así también, Trump hizo referencias cinematográficas al referirse a Rocky Balboa, el icónico personaje interpretado por Stallone.
”Nos mostraron que hay que seguir avanzando. Solo seguir avanzando”, indicó. Y evocó una de las líneas de la película “se trata de ganar; si sigues avanzando, así es como se gana”” Trump prosiguió diciendo que los homenajeados “saben cómo atravesar el infierno” y representan el espíritu de los “grandes ganadores”.
UN RECONOCIMIENTO CULTURAL
Los Kennedy Center Honors son uno de los más importantes reconocimientos culturales que se entregan en Estados Unidos y se han llevado acabo de maera ininterrumpida desde 1978 en el Kennedy Center de Washington D. C., comúnmente son cinco los homenajeados cada año.
Habitualmente se distinguen a personalidades de la música, la danza, el teatro, la ópera, el cine y la televisión por el conjunto de su carrera y su impacto en la vida cultural del país, si bien en su mayoría los galardonados son artistas estadounidenses, también hay espacio para los creadores extranjeros estrechamente vinculados a esa escena
Cabe destacar que entre los galardonados están como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tina Turner, The Who, Led Zeppelin, U2, Henry Fonda, Lucille Ball, Meryl Streep, Steven Spielberg, George Lucas o Bruce Springsteen, además de instituciones culturales, entre ellas el teatro Apollo o el musical “Hamilton”.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.