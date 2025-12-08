EU analiza plan de María Corina Machado para la salida de Maduro; asegura que cuenta con gran preparación

Internacional
/ 8 diciembre 2025
    EU analiza plan de María Corina Machado para la salida de Maduro; asegura que cuenta con gran preparación
    Donald Trump no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar una red de narcotráfico por lo que ha desplegado una presencia militar en el mar Caribe. FOTO: ESPECIAL.

El proyecto de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz propone crear fuerzas para estabilizar el país y celebrar elecciones en el primero año

WASHINGTON.- La Administración de Donald Trump revisó los planes de la líder opositora venezolana María Corina Machado para la eventual salida del poder de Nicolás Maduro, informó este lunes el diario The Washington Post.

Según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan esbozado por Machado y su equipo propone crear fuerzas para estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Maduro, y celebrar elecciones durante el primer año.

TE PUEDE INTERESAR: En la guerra contra Rusia, ucranianas asumen roles de combate a medida que la tecnología cambia el campo de batalla

Aunque el equipo de la opositora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, no compartió al Gobierno de Trump su plan completo por razones de seguridad, funcionarios estadounidenses admitieron al Post que “tienen una mayor preparación de lo que se creía”.

Según el rotativo, el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano y concluyó que solo sería necesaria una purga “limitada”, puesto que únicamente el 20 % de los oficiales son “irredimibles” y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos.

El Gobierno de Trump ha desplegado un operativo militar sin precedentes en el mar Caribe en el que asegura haber destruido una veintena de supuestas narcolanchas y haber matado a más de 80 personas, y amenaza con comenzar “pronto” ataques dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la comunicación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

Temas


Narcotráfico
política
Terrorismo

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix