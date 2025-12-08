Trabajadora halla sin vida en CDMX a regidor de Reynosa; asistiría a festejo de la 4T
Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, rentó un departamento en la Ciudad de México para asistir a la celebración de la Cuarta Transformación
Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y presidente de la Comisión de Equidad de Género, especializado en temas de los derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+, fue encontrado sin vida en un departamento de la Ciudad de México.
De acuerdo con los reportes, personal de limpieza del inmueble ubicado en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc, ingresó al lugar donde se halló al funcionario sin signos vitales, el pasado 7 de diciembre.
Elementos del Ministerio Público recibieron el informe del descubrimiento y activaron los procedimientos periciales. Hasta el momento, Infobae reportó que la línea principal de investigaciones es por homicidio culposo, pues el cadáver presentó aparentes signos de violencia.
REGIDOR DE REYNOSA ASESINADO ASISTIRÍA A FESTEJO DE LA 4T EN EL ZÓCALO
La razón por la que Vicente Salinas se encontraba en la capital de México, fue para hacer presencia durante el festejo de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, frente al Palacio Nacional.
Según los informes, el regidor rentó un departamento desde el 5 de diciembre, pues el evento público sería al día siguiente.
López-Dóriga aclaró que Brayan Nicolás fue captado en cámaras de videovigilancia, ingresando al edificio junto a dos hombres. Asimismo, agregó que el regidor tamaulipeco habría sido asesinado en un intento de robo de su celular, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.
AUTORIDADES LAMENTAN ASESINATO DE REGIDOR DE REYNOSA
Carlos Peña, alcalde de Reynosa, manifestó sus sinceras condolencias a la familia de Brayan Nicolás: “Con profundo pesar, expreso mis más sinceras condolencias a la familia y amistades de quien fuera Regidor del R. Ayuntamiento de nuestra ciudad [...] Deseo que, ante este lamentable acontecimiento, encuentren fortaleza y pronto consuelo para sobrellevar tan sentida pérdida. Su partida deja un vacío en nuestra comunidad, pero también el recuerdo de su dedicación y servicio”.
Por su parte, el diputado federal Jaime López Vela, escribió: “Estamos incidiendo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y atentos al caso”.
Mientras que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) presentó sus condolencias a los seres queridos de Brayan Nicolás.