Trabajadora halla sin vida en CDMX a regidor de Reynosa; asistiría a festejo de la 4T

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y presidente de la Comisión de Equidad de Género, especializado en temas de los derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+, fue encontrado sin vida en un departamento de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, personal de limpieza del inmueble ubicado en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc, ingresó al lugar donde se halló al funcionario sin signos vitales, el pasado 7 de diciembre.

Elementos del Ministerio Público recibieron el informe del descubrimiento y activaron los procedimientos periciales. Hasta el momento, Infobae reportó que la línea principal de investigaciones es por homicidio culposo, pues el cadáver presentó aparentes signos de violencia.

REGIDOR DE REYNOSA ASESINADO ASISTIRÍA A FESTEJO DE LA 4T EN EL ZÓCALO

La razón por la que Vicente Salinas se encontraba en la capital de México, fue para hacer presencia durante el festejo de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, frente al Palacio Nacional.