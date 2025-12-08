Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC

Internacional
/ 8 diciembre 2025
    Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC
    Empresarios de la agricultura, industria manufacturera y servicios (transporte, comercio) se declararon ante la administración Trump para que EUA siga en el T-MEC. FOTO: ESPECIAL

Agrupaciones estadounidenses puntualizan que el tratado comercial ha generado 13 millones de empleos y es fundamental para las exportaciones en EUA

La Coalición en Apoyo del T-MEC, conformada por 578 agrupaciones empresariales de los tres sectores económicos (agricultura, industria y servicios) de Estados Unidos (EUA) enviaron una carta firmada dirigida a la Cámara de Comercio de EUA con el fin de “transmitir nuestro continuo apoyo al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)” porque es fundamental para “nuestro futuro económico”.

La misiva dirigida al Representante Comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, insiste que la revisión conjunta del T-MEC es importante que se realice para preservar los 13 millones de empleos estadounidenses que dependen de este tratado comercial trilateral.

En la carta, la Coalición señala que “los fabricantes estadounidenses exportan más productos manufacturados hechos en Estados Unidos a nuestros vecinos de Norteamérica que a los 12 mercados de exportación más grandes combinados”, permitiendo que ingresen a los mercados de México y Canadá libres de aranceles.

CONFORMACIÓN DE LA COALICIÓN

El estado de California concentra la mayoría de agrupaciones empresariales de la Coalición (65), seguido por Texas y Arizona con 28 representantes respectivamente. Según el Migration Policy Institute, de la totalidad de la “población inmigrante mexicana” vive el 36 por ciento en California y el 22 por ciento en Texas.

TRUMP SOLO QUIERE BUENOS ACUERDOS: JAMIESON GREER

El pasado 4 de diciembre, Jamieson Greer comentó en el podcast “The Conversation” del medio de comunicación Politico que el presidente Trump solamente quiere los acuerdos que sean buenos acuerdos.

“La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el T-MEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo”, puntualizó Greer a la jefa de comunicaciones de Politico en la Casa Blanca, Dasha Greer.

El representante de la Cámara de Comercio de EUA también insistió en que las tarifas arancelarias son una estrategia gubernamental para proteger la economía interna estadounidense y su cadena productiva.

Temas


T-MEC
Economía
Política Internacional

Localizaciones


Canadá
Estados Unidos
México

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

