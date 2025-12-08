Más de 500 agrupaciones empresariales de EUA piden a Trump mantener T-MEC

La Coalición en Apoyo del T-MEC, conformada por 578 agrupaciones empresariales de los tres sectores económicos (agricultura, industria y servicios) de Estados Unidos (EUA) enviaron una carta firmada dirigida a la Cámara de Comercio de EUA con el fin de “transmitir nuestro continuo apoyo al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)” porque es fundamental para “nuestro futuro económico”.

La misiva dirigida al Representante Comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, insiste que la revisión conjunta del T-MEC es importante que se realice para preservar los 13 millones de empleos estadounidenses que dependen de este tratado comercial trilateral.

TE PUEDE INTERESAR: Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix

En la carta, la Coalición señala que “los fabricantes estadounidenses exportan más productos manufacturados hechos en Estados Unidos a nuestros vecinos de Norteamérica que a los 12 mercados de exportación más grandes combinados”, permitiendo que ingresen a los mercados de México y Canadá libres de aranceles.

CONFORMACIÓN DE LA COALICIÓN

El estado de California concentra la mayoría de agrupaciones empresariales de la Coalición (65), seguido por Texas y Arizona con 28 representantes respectivamente. Según el Migration Policy Institute, de la totalidad de la “población inmigrante mexicana” vive el 36 por ciento en California y el 22 por ciento en Texas.

TRUMP SOLO QUIERE BUENOS ACUERDOS: JAMIESON GREER

El pasado 4 de diciembre, Jamieson Greer comentó en el podcast “The Conversation” del medio de comunicación Politico que el presidente Trump solamente quiere los acuerdos que sean buenos acuerdos.

“La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el T-MEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo”, puntualizó Greer a la jefa de comunicaciones de Politico en la Casa Blanca, Dasha Greer.

El representante de la Cámara de Comercio de EUA también insistió en que las tarifas arancelarias son una estrategia gubernamental para proteger la economía interna estadounidense y su cadena productiva.