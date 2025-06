Cultura y Pop: Murderbot

Los profesionales del billar dicen que con solo ver a una persona agarrar el taco pueden decir si sabe jugar o no. Algo semejante sucede con las novelas. Basta con leer un par de páginas para saber no necesariamente si será buena, pero sí si es mala; si el autor sabe lo que hace, o está perdido.

Hace unos cinco años el algoritmo de mi Kindle insistía en mostrarme una novela en sus recomendaciones. Después de varios meses me dio curiosidad y descargué su primer capítulo. El primer párrafo me resultó tan inesperado que tuve que releerlo para comprender la identidad del personaje y la perspectiva desde la cual narraba la historia.

Lo que sucedió a continuación me sorprendió a mí mismo. Leí la novela de una sentada — y después la releí dos veces más, una tras otra. Después leí los siguientes cuatro títulos de la serie que ya se habían publicado —también tres veces cada uno— y no sólo compré por anticipado la siguiente entrega meses antes de que se publicara, sino que el día en que mi Kindle lo descargó automáticamente yo ya tenía todo arreglado para encerrarme a leer sin que nadie me molestara.

En otras palabras, la serie “Murderbot Diaries” (traducida al español como “Los Diarios de Matabot”) me hizo sentir de nuevo el fervor que —si uno tiene suerte— experimenta por algunos libros durante su adolescencia, pero que es difiícil sentir de nuevo más tarde.

La biografía literara de Martha Wells, la autora de la serie, se sintetiza así: joven promesa de la literatura jamás alcanza las alturas que se le suponían, y su editorial deja de publicar sus nuevos manuscritos. Su carrera está acabada. Los años pasan. La olvidada promesa literaria sufre de ansiedad y angustia.

Y después, al más puro estilo Hollywood, se saca de la manga un personaje fascinante que la catapulta a los bestsellers.

Estos días se estrena en AppleTV la adaptación de la primera novela de la serie. Y significa un reto para sus guionistas: uno de los grandes gozos en la versión original es la acidez, sarcasmo, e indiferencia hacia los seres humanos con los cuales el personaje narra lo que sucede. ¿Cómo adaptarlo a un medio audiovisual? Ojalá que no lo hayan hecho a costa de su esencia.

En cualquier caso, si usted está interesado en ver la serie, excelente. Pero esta es una de esas escasas oportunidades para empezar mejor por los libros.