Cultura y Pop: Patti Smith

Este diez de noviembre se cumplieron cincuenta años de la publicación del primer álbum de Patti Smith, un disco inusual que capturó una manera de estar en este mundo.

Patti Smith nació en Chicago en 1946, pero como tantas otras personas deseosas de convertirse en artistas, se mudó en su adolescencia a Nueva York. Hablamos de principios de los años setenta, cuando Nueva York estaba llena de disturbios, prostitución y drogas, pero también arte, experimentación y gente estrafalaria.

En este ambiente donde mucho era posible, el punk-rock crecía en bares rudos, llevándole la contraria al mainstream. Para ser un músico punk no necesitabas saber tocar un instrumento. Lo que importaba era tu actitud.

Smith comenzó a leer sus poesías ahí, y pronto encontró músicos que la acompañaran. Más que música, lo que le interesaba era encontrar sonidos que reforzaran sus palabras.

Los eventos de Smith comenzaron a transformarse en conciertos, y otros músicos se unieron. Después de varios años de hacer las rondas y afilar sus palabras y sonido, Smith y su banda firmaron un contrato para grabar su primer disco.

El proceso fue tenso. ¿Cómo transfieres el impacto de la poesía en vivo a una grabación? Quienes estaban involucrados supieron darle espacio a Smith. El resultado fue una especie de conjuro--el álbum “Horses”, que nunca fue un superventas, pero del cual otros artistas siguen hablando con veneración.

A pesar del éxito que supuso, Smith siguió a lo suyo. Publicó tres discos más, se casó con un músico, y en un giro inesperado, se fue a vivir y a criar hijos a Detroit.

Mientras se le daba por desaparecida, siguió escribiendo poesía y relatos en la mesa de su cocina. Después diría que esa experiencia fue fundamental para escribir “Just Kids” (2010), el libro de memorias que le prometió a su íntimo amigo Robert Mapplethorpe la noche antes de que el fotógrafo muriera. La próxima semana hablaré de él.

Pero hoy volvamos a “Horses”. Fueron artistas de otras generaciones quienes buscaron a Patti Smith para perdirle que volviera a los escenarios.

Con motivo de sus cincuenta años, artistas tan dispares como Billy Idol, Johnny Marr (The Smiths), Michael Stipe (REM), Bruce Sprinsgteen, Florence Welch (Florence & The Machine), Susanna Hoff (The Bangles), Bono (U2), Sammy Hagar (Van Halen) y Courtney Love han hablado de lo que representó para ellos escucharlo en su adolescencia. La mayoría crecieron en la pobreza, en pueblos perdidos en ninguna parte. Todos coinciden en que algo en “Horses” les reveló que el mundo tenía más posibilidades existenciales, artísticas, poéticas, sonoras y sexuales que las que su entorno les ofrecía. Es decir: les transmitió que otras personas también sentían lo mismo que ellos. Y con eso les abrió el mundo.