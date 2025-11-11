Una verdadera leyenda: Hace historia Michael Jackson al figurar en el Hot 100 en seis décadas consecutivas

/ 11 noviembre 2025
    Logro. La canción popular en la época de Halloween se posicionó en el número 10 de las canciones más escuchadas de la lista Billboard Hot 100 FOTO: ARCHIVO

‘El Rey del Pop’ cuenta con 30 éxitos en el top 10, incluyendo 13 números 1

Esta semana salió a la luz el tráiler oficial de la biopic de Michael Jackson, la cual saldrá a las salas de cine en abril del 2026 por lo que mantuvo al ‘Rey del Pop’ de nuevo en la popularidad y temas en redes sociales y streaming, es así que su tema ‘Thriller’ lo llevó a estar en el top 100 de Billboard y hacer un nuevo récord.

La canción se posicionó en el número 10 de las canciones más escuchadas de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer artista en figurar en este conteo en seis décadas diferentes.

De acuerdo con Billboard, Jackson llegó por primera vez al top 10 del Hot 100 como solista en noviembre de 1971 con su debut en solitario, ‘Got to Be There’.

¿QUÉ LOGRÓ MICHAEL JACKSON?

El llamado Rey del Pop, fallecido en junio de 2009 cuenta con 30 éxitos en el top 10, incluyendo 13 números 1, y antes de que ‘Thriller’ subiera en la lista este año, el cantante de ‘Billie Jean’ había estado por última vez en el top 10 en 2018 como artista invitado por el tema ‘Don’t Matter to Me’ de Drake.

El último artista en lograr mantener posiciones en el top 10 durante cinco décadas fue Andy Williams, uno de los intérpretes más conocidos del tema navideño ‘It’s the Most Wonderful Time of the Year’.

De hecho, esta misma semana trascendió que el tráiler de la cinta biográfica protagonizada por Jaafar Jackson y que llegará el 24 de abril en 2026 se coronó como el tráiler más visto de la historia con 116,2 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas. (Con información de EFE)

