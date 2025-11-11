Una verdadera leyenda: Hace historia Michael Jackson al figurar en el Hot 100 en seis décadas consecutivas

Esta semana salió a la luz el tráiler oficial de la biopic de Michael Jackson, la cual saldrá a las salas de cine en abril del 2026 por lo que mantuvo al ‘Rey del Pop’ de nuevo en la popularidad y temas en redes sociales y streaming, es así que su tema ‘Thriller’ lo llevó a estar en el top 100 de Billboard y hacer un nuevo récord.

La canción se posicionó en el número 10 de las canciones más escuchadas de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer artista en figurar en este conteo en seis décadas diferentes.

De acuerdo con Billboard, Jackson llegó por primera vez al top 10 del Hot 100 como solista en noviembre de 1971 con su debut en solitario, ‘Got to Be There’.