Cultura y Pop: Tribus

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Cultura y Pop: Tribus
    Acción. Miles de aficionados al metal se reunieron en Maastricht para celebrar un género musical que, más allá de los estereotipos, también construye comunidad. FOTO: LUIS ALFREDO PÉREZ S.

Una experiencia en un festival de metal sirve para reflexionar sobre la necesidad humana de pertenecer, compartir gustos y encontrar espacios de identidad colectiva

Un par de veces al mes ayudo en la cocina de un club de conciertos en Maastricht. No me pagan con dinero. Me dan tickets, fichas para bebidas y, claro, la cena es gratis y muy buena. Veo de cerca a artistas, aprendo a cocinar cosas nuevas, me paseo por el backstage y presencio pruebas de sonido. A veces me ponen a cargo y cocinamos comida mexicana: siempre un éxito.

Además de eso está el aspecto social. La gente que trabajamos ahí somos casi todos weirdos y misfits; el ambiente y las pláticas son fantásticos.

El club tiene dos escenarios: uno para mil doscientas personas y otro para cuatrocientas cincuenta. Entre crew, artistas, managers, familiares y amigos, a veces cocinamos para veinticinco personas y, otras, para ochenta.

Luego están los festivales.

Este fin de semana el club organizó la segunda edición de un festival metalero, South of Heaven, para unos cuatro mil metalheads. Además de holandeses, vinieron alemanes, belgas, ingleses y franceses. No es para menos: tocaron bandas como Sepultura, Anthrax y Megadeth.

Si a usted estos nombres no le dicen nada, no se preocupe; pero tampoco se moleste cuando los demás no sepan quiénes son los artistas que a usted sí le gustan o no valoren la música que usted escucha.

El mundo es ancho y ajeno.

En mis ratos libres, cuando no tenía que lavar bandejas, preparar comida u organizar el buffet que estábamos sirviendo a las bandas y a su crew, me escapaba un rato a ver los conciertos y a los asistentes, que eran un espectáculo por sí mismos.

Varios rasgos eran evidentes. La inmensa mayoría eran hombres. La mitad tenían barba. Prácticamente todos iban vestidos de negro: las camisetas de color podían contarse con los dedos de las manos. Su ropa estaba llena de ilustraciones de demonios, símbolos infernales, cruces y estrellas invertidas, parches de grupos famosos y referencias a conciertos legendarios.

Todos tenían una cerveza en la mano.

Y, sin embargo, no hubo muertos ni llegó el anticristo. Todo fue muy civilizado. En el backstage, los artistas a los que les servíamos comida nos daban las gracias, comían con la boca cerrada y recogían su plato.

Me quedé pensando en cómo todos buscamos a nuestra tribu. Gente que comparta nuestros gustos y preferencias, nuestra manera de estar en el mundo y nuestra estética.

La música es tan poderosa que agrupa todos estos elementos. Dicho de otra manera, termina por influir en nuestros gustos y formar parte de nuestra personalidad y de la manera en que vivimos.

Los conciertos son, al igual que cocinar en un club, una forma de conectar con otros seres humanos y sentir que, aunque moriremos solos, mientras tanto podemos disfrutar del calor y del cariño de gente como nosotros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música
Opinión

Localizaciones


Saltillo

Luis Alfredo Pérez

Luis Alfredo Pérez

Doctor en Literatura por la Universidad de Salamanca. Vive en Europa desde el 2000, donde ha viajado extensamente. Ha sido guionista y locutor de radio, y escritor de libros, museos, arte, viajes, conciertos, y películas. Actualmente es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas Zuyd en Maastricht (Países Bajos), donde imparte clases de Lengua y Cultura Española, Comunicación Intercultural, Presentation Skills y Storytelling. En sus noches libres cocina para rockeros y poperos en la sala de conciertos Muziekgieterij.

Selección de los editores
Los diagnósticos de las personas, principalmente adolescentes y menores, con TDAH han aumentado.

Detección de TDAH en Coahuila alcanza máximos históricos: Reportan más de 700 casos anuales en el CESAME
Los saltillenses abarrotaron los restaurantes para ver el partido entre México y Corea del Sur.

Saltillo: ‘Golean’ restaurantes con transmisión del partido
Las inversiones del sector tecnológico podrían verse contenidas por factores como el suministro eléctrico y la disponibilidad de agua.

Condicionan energía y agua inversión en sector tecnológico
Legado. Los personajes ‘Rumi’, ‘Zoey’, ‘Mira’ y ‘Jinu’ se convirtieron en referentes de la cultura pop tras el éxito internacional de la película.

¡Histórico! Logra ‘KPop Demon Hunters’ permanecer 52 semanas en el Top 10 de Netflix
En una jugada afortunada para la Selección, Luis Romo anotó el gol con el que México avanzó a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026
La administración estatal no se ha pronunciado oficialmente sobre el proceso que se abrió contra García en el Congreso de NL.

Evade Samuel García hablar sobre juicio político en su contra
Sheinbaum aseguró que se continuará reforzando la atención en materia de desaparición de personas.

Reporta Claudia Sheinbaum mil 200 localizados por alerta de búsqueda
La WWF alertó que urge incorporar la huella hídrica como una herramienta clave para la toma de decisiones.

Incrementa 16.4% huella hídrica en México