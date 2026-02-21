‘Cumbres Borrascosas’, Karla Souza y Jennifer Garner

A raíz del éxito taquillero de la nueva adaptación al cine de “Cumbres borracosas”, de Emerald Fennell, vale la pena recordar que a fines de los años 70 fue adaptada también como telenovela para Televisa.

Sucedió que en el año de 1979, el mismo en el que en el horario estelar triunfaba la emisión del clásico “Los ricos también lloran”, en el horario vespertino se transmitían telenovelas cortas de 20 capítulos de duración fue el productor Ernesto Alonso, el mismísimo “Señor Telenovela” quien formó parte del elenco de la adaptación al cine mexicano de la novela de Emily Bronte en 1954 que bajo la dirección de Luis Buñuel se conoció como “Abismos de pasión” contrató a dos de los mejores actores de su generación, Alma Muriel y Gonzalo Vega, para interpretar los personajes protagónicos que Margot Robbie y Jacob Elordi realizan en la película más reciente.

Ya que nos referimos a talento mexicano, quien en el año 2013 triunfó en la pantalla grande como la hija del personaje de mencionado primer actor Gonzalo Vega en el éxito taquillero “Nosotros los nobles”, Karla Souza, nos sorprendió gratamente el jueves pasado al encontrarla de regreso vía el streaming como parte de la serie de Prime Video “56 Días”, en la cual a pesar de no ser uno de los personajes protagónicos que interpretan Avan Jogia y Dove Cameron, es parte importante de este thriller erótico ya que en el transcurso del mencionado período de tiempo que transcurre su trama se combina con su investigación como policía de un suceso trágico de la misma.

La semana cerró también en el streaming con el estreno el viernes de la segunda temporada de la serie también dentro del género del thriller y el suspenso de Apple TV “Lo último que me dijo” donde la protagonista es la actriz norteamericana Jennifer Garner quien regresa casi tres años después del estreno de la primera temporada como Hannah Hall huyendo junto a su hijastra Bailey (Angourie Rice) del crimen organizado que la separó de su esposo y padre de la niña Owen (Nikolaj Coster-Waldau) luego de una tregua en la que todo parecía haberse arreglado para ellas cuando menos y la presencia de nuevos personajes como el de Judy Greer.

