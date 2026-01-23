Cumpleañeras, Kenny Morris y José Alfredo Jiménez

El pasado 15 de enero llegó a los 75 años de edad María Rosario Pilar Martínez Molina Baeza, mayormente conocida como la cantante, actriz, guitarrista flamenca y comediante de origen español Charo.

Aunque para las nuevas generaciones el nombre de Charo no les diga nada, luego de tocar guitarra clásica española desde los 9 años teniendo como maestro nada menos que al renombrado Andrés Segovia, fue hace justo seis décadas en 1966 cuando al casarse con el no menos famoso director de orquesta Xavier Cugat y mudarse con él a los Estados Unidos que a fines de los 60s y a lo largo de los años 70 conocida como la chica “cuchi-cuchi” se convierte en una presencia recurrente en la TV como invitada en programas como “Laugh-In”; “El Crucero del Amor” y “La Isla de la Fantasía” y películas como “Aeropuerto 79: El Concorde” y “Thumbelina”, entre otras más.

Desgraciadamente, y como ha sucedido en otras semanas anteriores, el festejo de ese día para Charo contrastó el lamentable deceso de otro reconocido músico a nivel internacional como el británico Kenny Morris, primer baterista de estudio del grupo de rock gótico Siouxie and the Banshees, a los 68 años de edad después de una corta enfermedad. Habiéndose iniciado en las tocadas con el malogrado músico de punk Sid Vicious, Moore se integra a los Banshees en febrero de 1977 con quienes graba el álbum debut “The Scream” (1978) y “Join Hands” (1979), para posteriormente brillar como músico solista, artista visual y escritor. Descanse en paz.

Con todo, la semana inició ahora sí que con bombo y platillo ya que en el panorama internacional, y volviendo a las intérpretes femeninas, el lunes 19 llegó a los 80 años de edad la todavía muy vigente cantante y compositora norteamericana Dolly Parton, de quien ya en espacios anteriores hemos destacado, además de los récords de ventas que tiene tanto por su cuenta como compositora de temas como “I Will Always Love You” que bajo la interpretación de Whitney Houston fue de las grabaciones más vendidas de los años 90, después de ser nominada al Oscar por el tema “9 to 5” fue premiada con un Oscar Honorífico e inducida al Salón de la Fama del Rock.

Y para cerrar “con broche de oro”, aterrizando en nuestro país y ya que mencionamos a grandes compositores de lo equivalente al género del country en nuestro país que es la música vernácula el mismo lunes 19 se conmemoró el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes cantautores de nuestro país cuyos temas han dado títulos tanto de películas que incluso protagonizó en su tiempo , de “Caminos de Guanajuato” y “Me cansé de rogarle” a “Te solté la rienda” y de “Que te vaya bonito” y “El Rey” a “Si nos dejan”, entre muchos otros más. José Alfredo falleció siendo todavía muy joven,el 23 de noviembre de 1973 a los 47 años de una hepatitis.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx