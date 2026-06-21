Cumplen Tom Hanks y Tim Allen 30 años de ser el alma ‘Toy Story’

Ya nos habíamos encontrado con Tom Hanks y Tim Allen en Las Vegas, cuando presentaron en persona las primeras imágenes de ‘Toy Story 5’ durante CinemaCon. Pero después de haber pasado por un lanzamiento especial en Londres, volvieron a Hollywood para la gran premiere mundial en el mismísimo Teatro Dolby, sede de los premios Oscar. La gran diferencia fue que esta vez fuimos invitados a la alfombra roja como el único medio acreditado oficialmente por Latinoamérica. ¿Algún niño los reconoció alguna vez por las voces de Woody o Buzz Lightyear? Tom Hanks (TH): —Los dos pasamos por la experiencia de haber estado en algún lugar donde un adulto le dice a su hijo: “Mira, es Buzz Lightyear, querido, es Buzz Lightyear. Él es Buzz Lightyear”. Hasta que el niño mira a Tim y pone cara de total decepción. Tim Allen (TA): —“Ese hombre se comió a Buzz Lightyear”, me dicen. (Risas)

¿Y Tom? TH: —Cuando alguien dice que yo soy Woody, trato de explicarles a los niños que cierren los ojos y se imaginen que están frente a Woody, con el sombrero y sus botas. Que piensen qué tan alto es, que piensen en Woody. Y una vez que lo imaginan, cuando tienen los ojos cerrados les digo: “Ok, mejor que volvamos al cuarto de Andy antes de que toda tu imaginación se derrumbe”. Es realmente increíble la cantidad de años que llevamos trabajando juntos. Pasaron 30 años desde la primera historia de Toy Story. TA: —En realidad son casi 31 años, pero la verdad es que habíamos empezado tres años antes a leer el primer guion. Y nos vemos igual que siempre.

¿Volvieron a ver el video del primer año que grabaron las voces de Toy Story? TA: —Vimos el video de nuestras grabaciones y parece que fuéramos nuestros propios nietos. (Risas) TH: —Yo debo haber grabado al primer Woody cuando estaba en la escuela secundaria y me veo horrible. (Vuelven a reír). TA: —Pero nos encanta interpretar a Buzz y Woody. No puedo creer la suerte que tenemos de poder seguir contando historias que emocionan a la gente hasta el infinito y más allá. TH: —Esa frase me suena conocida... ¿Crees que eres un juguete? ¿Suena increíble recordar que Toy Story fue la primera producción animada de Pixar que revolucionó el cine de Disney con las versiones en 3D? TH: —Pixar siempre demostró excelencia artística en todos los niveles. Cada uno de ellos tiene un Walt Disney dentro de sí.

¿Y la gran sorpresa de la canción de Taylor Swift? ¿La habían escuchado antes del estreno mundial en Hollywood? TH: —Nadie sabía nada. Nos enteramos el mismo día que dijeron: “A las nueve de la noche va a salir la canción que tendremos al final de la historia”. Supongo que jugaron con nosotros. Mientras las muñecas Barbie cobraron vida en el cine, en Toy Story 5 los juguetes corren peligro de desaparecer. Quienes vieron la primera película ya tienen más de 30 años y ahora son sus hijos quienes deberían jugar con Woody y Buzz Lightyear. Pero, tal como ocurre en la realidad, la nueva historia demuestra que están siendo reemplazados por las tabletas digitales, representadas por el nuevo personaje de Lilypad.