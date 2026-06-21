Cumplen Tom Hanks y Tim Allen 30 años de ser el alma ‘Toy Story’

Cumplen Tom Hanks y Tim Allen 30 años de ser el alma ‘Toy Story’

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Fabián Waintal
por Fabián Waintal

Quienes dan vida en inglés a ‘Woody’ y ‘Buzz’ en la quinta entrega de la saga, compartieron con el público de VANGUARDIA la emoción de regresar a los cines de la mano de Disney y Pixar

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Ya nos habíamos encontrado con Tom Hanks y Tim Allen en Las Vegas, cuando presentaron en persona las primeras imágenes de ‘Toy Story 5’ durante CinemaCon. Pero después de haber pasado por un lanzamiento especial en Londres, volvieron a Hollywood para la gran premiere mundial en el mismísimo Teatro Dolby, sede de los premios Oscar. La gran diferencia fue que esta vez fuimos invitados a la alfombra roja como el único medio acreditado oficialmente por Latinoamérica.

¿Algún niño los reconoció alguna vez por las voces de Woody o Buzz Lightyear?

Tom Hanks (TH): —Los dos pasamos por la experiencia de haber estado en algún lugar donde un adulto le dice a su hijo: “Mira, es Buzz Lightyear, querido, es Buzz Lightyear. Él es Buzz Lightyear”. Hasta que el niño mira a Tim y pone cara de total decepción.

Tim Allen (TA): —“Ese hombre se comió a Buzz Lightyear”, me dicen. (Risas)

¿Y Tom?

TH: —Cuando alguien dice que yo soy Woody, trato de explicarles a los niños que cierren los ojos y se imaginen que están frente a Woody, con el sombrero y sus botas. Que piensen qué tan alto es, que piensen en Woody. Y una vez que lo imaginan, cuando tienen los ojos cerrados les digo: “Ok, mejor que volvamos al cuarto de Andy antes de que toda tu imaginación se derrumbe”. Es realmente increíble la cantidad de años que llevamos trabajando juntos. Pasaron 30 años desde la primera historia de Toy Story.

TA: —En realidad son casi 31 años, pero la verdad es que habíamos empezado tres años antes a leer el primer guion. Y nos vemos igual que siempre.

¿Volvieron a ver el video del primer año que grabaron las voces de Toy Story?

TA: —Vimos el video de nuestras grabaciones y parece que fuéramos nuestros propios nietos. (Risas)

TH: —Yo debo haber grabado al primer Woody cuando estaba en la escuela secundaria y me veo horrible. (Vuelven a reír).

TA: —Pero nos encanta interpretar a Buzz y Woody. No puedo creer la suerte que tenemos de poder seguir contando historias que emocionan a la gente hasta el infinito y más allá.

TH: —Esa frase me suena conocida... ¿Crees que eres un juguete?

¿Suena increíble recordar que Toy Story fue la primera producción animada de Pixar que revolucionó el cine de Disney con las versiones en 3D?

TH: —Pixar siempre demostró excelencia artística en todos los niveles. Cada uno de ellos tiene un Walt Disney dentro de sí.

¿Y la gran sorpresa de la canción de Taylor Swift? ¿La habían escuchado antes del estreno mundial en Hollywood?

TH: —Nadie sabía nada. Nos enteramos el mismo día que dijeron: “A las nueve de la noche va a salir la canción que tendremos al final de la historia”. Supongo que jugaron con nosotros.

Mientras las muñecas Barbie cobraron vida en el cine, en Toy Story 5 los juguetes corren peligro de desaparecer. Quienes vieron la primera película ya tienen más de 30 años y ahora son sus hijos quienes deberían jugar con Woody y Buzz Lightyear.

Pero, tal como ocurre en la realidad, la nueva historia demuestra que están siendo reemplazados por las tabletas digitales, representadas por el nuevo personaje de Lilypad.

$!LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 09: Tom Hanks attends the Toy Story 5 Los Angeles World Premiere at Dolby Theatre in Los Angeles, California on June 09, 2026. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Disney)
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 09: Tom Hanks attends the Toy Story 5 Los Angeles World Premiere at Dolby Theatre in Los Angeles, California on June 09, 2026. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Disney) Emma McIntyre / Getty Images for Disney

TALENTO A LO LATINO

Tom Hanks sigue siendo la voz original en inglés de Woody, al igual que Tim Allen con Buzz Lightyear, mientras que Greta Lee se incorpora como la voz de Lilypad.

Pero el doblaje en español también reúne a varias superestrellas, como Belinda en la versión latina de Lilypad, además de otras incorporaciones famosas: Bad Bunny (Pizza con Anteojos), Bizarrap (Santa de Jardín), Migue Granados (Dr. Locuaz) y nada menos que Penélope Cruz (Flamenco).

‘Woody’ sigue teniendo en español la voz de Arturo Mercado Jr. y ‘Buzz’, por su parte, conserva la clásica interpretación de José Luis Orozco.

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Fabián Waintal

Fabián Waintal

Periodista argentino y corresponsal de VANGUARDIA MX radicado en Hollywood, California. Corresponsal en Los Ángeles de la revista Vanidades desde 1990, ha cubierto los Premios Óscar por más de 15 años consecutivos y fue productor ejecutivo de su transmisión internacional en dos ocasiones.

Ha entrevistado a innumerables figuras, como Harrison Ford, Jennifer Aniston, George Clooney, Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio. Sus trabajos se publican en medios de Europa, América y Asia.

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