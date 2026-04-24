¡Pavimentando el camino! Jisoo es reconocida en Canneseries y refuerza su camino como actriz

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/ 24 abril 2026
    ¡Pavimentando el camino! Jisoo es reconocida en Canneseries y refuerza su camino como actriz
    Talento. La integrante de BLACKPINK apuesta por nuevos retos en series de plataformas digitales. FOTO: TWITTER@@joyandvictoriaT

La estrella de BLACKPINK recibe premio a Estrella Emergente y apuesta por diversificar su carrera en el streaming

La cantante y actriz Jisoo reafirmó su interés por consolidarse en la actuación tras recibir el premio Madame Figaro a la Estrella Emergente en Canneseries, donde destacó su deseo de asumir nuevos retos en pantalla.

La integrante de BLACKPINK aseguró que busca diversificar su carrera con personajes distintos que le permitan crecer.

“Me gustaría interpretar una variedad de papeles para satisfacer al público”, afirmó.

TALENTO ANTE LA CÁMARA

Jisoo expresó su agradecimiento por el reconocimiento, que en ediciones anteriores ha sido otorgado a actrices como Sydney Sweeney y Phoebe Dynevor.

“Me motiva a mostrar una nueva faceta de mí misma. Me impulsa a esforzarme más. Es un gran honor”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/show/paris-jackson-critica-pelicula-michael-y-se-deslinda-del-proyecto-BE20247006

Jisoo protagonizó ‘Snowdrop’ para Disney+, participó en la producción de Netflix ‘Boyfriend on Demand’ y en ‘Newtopia’, producida por Prime Video. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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