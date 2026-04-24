¡Pavimentando el camino! Jisoo es reconocida en Canneseries y refuerza su camino como actriz

La cantante y actriz Jisoo reafirmó su interés por consolidarse en la actuación tras recibir el premio Madame Figaro a la Estrella Emergente en Canneseries, donde destacó su deseo de asumir nuevos retos en pantalla.

La integrante de BLACKPINK aseguró que busca diversificar su carrera con personajes distintos que le permitan crecer.

“Me gustaría interpretar una variedad de papeles para satisfacer al público”, afirmó.