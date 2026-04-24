¡Pavimentando el camino! Jisoo es reconocida en Canneseries y refuerza su camino como actriz
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La estrella de BLACKPINK recibe premio a Estrella Emergente y apuesta por diversificar su carrera en el streaming
La cantante y actriz Jisoo reafirmó su interés por consolidarse en la actuación tras recibir el premio Madame Figaro a la Estrella Emergente en Canneseries, donde destacó su deseo de asumir nuevos retos en pantalla.
La integrante de BLACKPINK aseguró que busca diversificar su carrera con personajes distintos que le permitan crecer.
“Me gustaría interpretar una variedad de papeles para satisfacer al público”, afirmó.
TALENTO ANTE LA CÁMARA
Jisoo expresó su agradecimiento por el reconocimiento, que en ediciones anteriores ha sido otorgado a actrices como Sydney Sweeney y Phoebe Dynevor.
“Me motiva a mostrar una nueva faceta de mí misma. Me impulsa a esforzarme más. Es un gran honor”, señaló.
Jisoo protagonizó ‘Snowdrop’ para Disney+, participó en la producción de Netflix ‘Boyfriend on Demand’ y en ‘Newtopia’, producida por Prime Video. (Con información de Reforma)