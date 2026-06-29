Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’, murió a causa del SIDA según informe forense

De acuerdo con la revista “People”, el departamento forense del condado de Los Ángeles indicó que Chase perdió la vida a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); y señala el consumo crónico de múltiples sustancias como otra condición importante en su estado de salud.

A casi dos semanas de la muerte de Daveigh Chase , actriz recordada por “El aro”, nueva información sobre las causas de su fallecimiento ha salido a la luz.

El informe también confirmó que la chica de 35 años falleció en un hospital por causas naturales.

La noticia de su partida se dio a conocer el pasado 17 de junio, cuando Roy Hernández, supuesta pareja de la actriz, reveló a TMZ que Chase había muerto un día antes tras enfrentar meningitis y varias infecciones sanguíneas que derivaron en sepsis.

Hernández incluso, lanzó una campaña a través del sitio de GoFundMe en la que dio más detalles sobre el estado de salud de la intérprete y aseguró que los médicos le habían advertido que le quedaba poco tiempo de vida.

“Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, escribió.

Daveigh Chase alcanzó la fama siendo aún muy pequeña por su trabajo en “Donnie Darko”, “Lilo & Stitch” y “El aro”, con la que aterrorizó a más de una generación como Samara. Su última aparición en pantalla fue en la cinta “American Romance”, estrenada en 2016.

Tras una exitosa carrera infantil, se alejó del ojo público y se sabe que en sus últimos años vivió en Skid Row, un barrio pobre de Los Ángeles y luchó contra sus fuertes problemas de adicción.