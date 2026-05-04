‘El Desaire’ conquista Houston: suma cuatro premios internacionales

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    ‘El Desaire’ conquista Houston: suma cuatro premios internacionales
    Meta. Vico Escorcia y el equipo creativo del filme continúan acumulando premios en festivales internacionales. FOTO: OMAR SAUCEDO

El filme de Gabriel Ramos destaca en el Houston Int’l Film Festival con reconocimientos a Mejor Película, Dirección, Fotografía y Actriz

El camino de la película ‘El Desaire’ continúa entre el éxito y el reconocimiento en los diversos festivales en los que ha participado; precisamente este fin de semana ganó cuatro premios dentro del Houston Int’l Film Festival, incluido el máximo galardón a Mejor Película.

Gabriel Ramos, director del proyecto, asistió al evento en representación del elenco, así como del equipo de producción, por lo que celebró por todo lo alto los nuevos premios de la historia coahuilense.

“GANAMOS el festival de cine internacional de HOUSTON, TX. @worldfesthouston ¡¡¡FELICIDADES A TODO EL EQUIPO!!!”, escribió Ramos en sus redes sociales.

¿QUÉ GANÓ ‘EL DESAIRE’?

El principal galardón de la noche fue el de Mejor Película y quedó en manos del cineasta, quien repitió el triunfo al ser reconocido como Mejor Director.

Además, el reconocimiento a Mejor Fotografía quedó en manos de Juansa Ávalos.

La película también recibió la presea a Mejor Actriz, la cual fue para Vico Escorcia, quien ya ha sido premiada por este proyecto en dos ocasiones: en el The North Film Festival de Escocia y en el Love and Hope International Film Festival de Barcelona.

Ramos celebró en su publicación y recordó el talento y aporte de los alumnos del Epic Film Institute, quienes formaron parte del equipo de producción durante las semanas de filmación en Saltillo.

Ramos dijo en una reciente entrevista a VMÁS que el público conecta no solo con la historia, sino con el mensaje que invita a la reflexión.

“El final de la película es un momento muy intenso que nos invita a reflexionar; eso buscamos, que la gente se cuestione por qué pasan estas tragedias”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/show/invita-ofelia-medina-a-verla-envejecer-con-gracia-en-saltillo-EA20467267

EL FUTURO

La película se presentará en el Carmarthen Bay Film Festival, en Gales, donde competirá por obtener más preseas.

También se confirmó que la película tiene cuatro nominaciones en el The North Film Festival, que se realizará en Nueva York del 10 al 13 de junio.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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