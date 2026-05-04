‘El Desaire’ conquista Houston: suma cuatro premios internacionales

El camino de la película ‘El Desaire’ continúa entre el éxito y el reconocimiento en los diversos festivales en los que ha participado; precisamente este fin de semana ganó cuatro premios dentro del Houston Int’l Film Festival, incluido el máximo galardón a Mejor Película. Gabriel Ramos, director del proyecto, asistió al evento en representación del elenco, así como del equipo de producción, por lo que celebró por todo lo alto los nuevos premios de la historia coahuilense. “GANAMOS el festival de cine internacional de HOUSTON, TX. @worldfesthouston ¡¡¡FELICIDADES A TODO EL EQUIPO!!!”, escribió Ramos en sus redes sociales.

¿QUÉ GANÓ ‘EL DESAIRE’? El principal galardón de la noche fue el de Mejor Película y quedó en manos del cineasta, quien repitió el triunfo al ser reconocido como Mejor Director. Además, el reconocimiento a Mejor Fotografía quedó en manos de Juansa Ávalos.

La película también recibió la presea a Mejor Actriz, la cual fue para Vico Escorcia, quien ya ha sido premiada por este proyecto en dos ocasiones: en el The North Film Festival de Escocia y en el Love and Hope International Film Festival de Barcelona. Ramos celebró en su publicación y recordó el talento y aporte de los alumnos del Epic Film Institute, quienes formaron parte del equipo de producción durante las semanas de filmación en Saltillo.

Ramos dijo en una reciente entrevista a VMÁS que el público conecta no solo con la historia, sino con el mensaje que invita a la reflexión. “El final de la película es un momento muy intenso que nos invita a reflexionar; eso buscamos, que la gente se cuestione por qué pasan estas tragedias”, explicó.

EL FUTURO La película se presentará en el Carmarthen Bay Film Festival, en Gales, donde competirá por obtener más preseas. También se confirmó que la película tiene cuatro nominaciones en el The North Film Festival, que se realizará en Nueva York del 10 al 13 de junio.

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