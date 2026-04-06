¡De Coahuila al freestyle! Jony Beltrán se corona campeón de la FMS México 2026

El coahuilense Jony Beltrán se coronó como el campeón del Freestyle Master Series (FMS) México, la liga profesional de improvisación de estilo libre, en la temporada 2025-2026 que recién terminó este fin de semana, del 4 al 5 de abril. Tras vencer primero a Azuky y luego a la colombiana Marithea en el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León, el llamado ‘Demonio de Acuña’ logró conseguir el título nacional de la liga del sex, marcando un nuevo logro en su carrera como rapero.

UN DUELO DE TITANES DONDE SALIÓ VENCEDOR EL COAHUILENSE Respecto a esta gran hazaña, el medio Urban Street destacó que se trató nada más y nada menos que “una batalla de titanes”, la cual necesitó de una réplica para definirse. Cuando se obtuvo un resultado final, se dio a conocer que Beltrán logró la suma de 26 puntos, por lo que fue coronado como el campeón absoluto mientras su contrincante se quedó con solo 26 puntos.

Ahora, ambos freestylers tienen su pase asegurado para representar a la liga en la FMS Internacional en su edición 2026, que se llevará a cabo en el territorio mexicano. Mientras tanto, podremos seguir de cerca a Jony, que tendrá un enfrentamiento en la Final Internacional de Red Bull Batalla, en el Movistar Arena de Santiago de Chile, este 11 de abril.

COAHUILA: EN EL TOP DEL FREESTYLE Gracias al ‘Demonio de Acuña’, Coahuila ahora ha tomado relevancia en el freestyle, mientras que Beltrán se consolida como uno de los nombres más fuertes del circuito mexicano actual.

Asimismo, también se ha colocado en el radar para posibles grandes enfrentamientos... según rumores de seguidores.

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