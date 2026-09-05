$!¡De ‘El Desaire’ a triunfar! Arturo Rodríguez celebrará 50 años con concierto junto a la Sinfónica de UANL

Fue conocido por el público saltillense como el compositor del tema musical de la película coahuilense ‘El Desaire’, pero la carrera de Arturo Rodríguez es mucho más, tanto que se ha presentado en algunos de los escenarios más importantes de Estados Unidos y México, y precisamente así cerrará el año. En una charla con VMÁS, el director y compositor dio detalles de dos de los proyectos que más lo emocionan para los próximos meses y que lo mantienen vigente luego del debut a nivel nacional de la cinta que dirigió Gabriel Ramos. “Estaba platicando con el maestro Eduardo Díaz Muñoz, que es el director titular de la orquesta en Monterrey, quien ha tenido a bien invitarme a dirigir. ‘Tú vienes a dirigir una vez al año en Monterrey, porque esta es tu ciudad’, y muy amablemente me ha estado invitando una vez al año a dirigir. Están programando mucho mi música en Monterrey gracias a él, entonces ya estaba medio programado el concierto”, contó Rodríguez sobre la idea de este evento.

LA CITA PERFECTA El también pianista relató que este evento se realizará para conmemorar sus 50 años y, aunque no está acostumbrado a organizar festejos grandes de forma personal, consideró buena idea hacerlo sobre el escenario, ante el público de su ciudad de origen y con músicos con mucho talento. “Dije: ‘Pues estaría padre tomar ese concierto y celebrar mi cumpleaños al mismo tiempo’, solamente porque es mi cumpleaños 50. Entonces, no sé, se me hizo un número especial y, muy informalmente, de repente estaba hablando con amigos de aquí de Los Ángeles y de Estados Unidos sobre mi concierto, y a algunos los empecé a invitar a Monterrey. No está cerca, pero en tal fecha tengo concierto, y algunos amigos empezaron a sumar”, expresó el compositor. Rodríguez comenzó a confirmar amigos que dirigirán también con él en ese evento, por lo que se espera que sea una demostración de talento y de entrega a la música.

“Entonces, amigos, colegas también. Creo que un colega me dijo: ‘Estaría padrísimo hacerte una pieza de cumpleaños’. Se me hace una pieza de cumpleaños, yo con mucho gusto la estreno”, explicó emocionado. Resaltó que dirigir la Orquesta Sinfónica de Nuevo León será algo positivo para celebrar su cumpleaños, además de contar con composiciones hechas especialmente para este evento. “Para mí es un regalazo para empezar, poder compartir cumpleaños en compañía de amigos, colegas y familiares, porque voy a estar en Monterrey, y al mismo tiempo tener la oportunidad de estrenar estas obras que me han compuesto ellos a mí. Es un grupo muy variado de colegas. Peter Golub es un compositor norteamericano que fue el director del Instituto de Música del Festival de Cine de Sundance”, recordó.

Entre los otros músicos que se sumaron a esta celebración musical se encuentra Karim Bustam, quien es un compositor de Siria que actualmente radica en Canadá. “A él le piden piezas por encargo en todas partes del mundo y le ha compuesto obras a Daniel Barenboim, que es un súper director de orquesta, y él me va a escribir otra obra. Tomás Peire-Serrate, un compositor español, le está haciendo otra obra. Él acaba de estrenar también una pieza en Carnegie Hall y trabaja también haciendo muchas orquestaciones y cosas para series en Netflix”, explicó.

MÚSICA Y TALENTO Será el próximo 15 de octubre en el Teatro Universitario Mederos cuando se celebre este concierto, con lo que Arturo Rodríguez además conmemorará 35 años de carrera, más allá de celebrar su 50 aniversario. “El concierto está abierto al público. Me encantaría que fueran y ojalá lo hagan. Se hace, obviamente, la invitación abierta a todo el mundo”, dijo el regio para motivar a quienes escucharon su música en ‘El Desaire’. Además de formar parte de la película dirigida por Gabriel Ramos y coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, se ha consolidado con su carrera como orquestista y compositor en Hollywood.

Para ‘Dora’ y ‘Megalópolis’, de Francis Ford Coppola, fue el encargado de realizar todos los arreglos orquestales y la dirección de orquesta. Además, para el exitoso filme ‘Tornados’, de Lee Isaac Chung, protagonizado por Glen Powell y Kiernan Shipka, Arturo colaboró como director de orquesta asignado. “Es una maravilla la música, la verdad, y volviendo a lo del concierto, más bien como que se unieron otros talentos, maestros, a la celebración de este concierto, y es una de las cosas más bellas que tiene la música, cómo va, no restando, sino más bien sumando y multiplicando”, explicó.