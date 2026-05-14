Britney Spears vuelve a la polémica tras incidente en restaurante de California

No ha sido un año positivo para Britney Spears. Tras su detención, semanas en rehabilitación y diversas polémicas en redes sociales, parece que no encuentra descanso ni paz. Ahora, un nuevo escándalo remite a aquellos años de caos y escrutinio público, aunque esta vez sin alguien de su familia que la apoye. La mañana del jueves trascendió que la estrella pop habría protagonizado otro incidente en un restaurante, donde no sólo habría preocupado a los comensales por su comportamiento, sino también por la actitud entre ella y su acompañante, según reportó TMZ. De acuerdo con el famoso sitio, la cantante cenó el miércoles en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks. Testigos aseguraron que la intérprete comenzó a hablar en voz alta, gritar e incluso ladrar en algunos momentos, creando un ambiente que varios presentes describieron como incómodo y desordenado.

¿QUÉ HIZO BRITNEY SPEARS? Aunque varios asistentes no se percataron de inmediato de que se trataba de la estrella pop, después del incidente el lugar se llenó de comentarios sobre lo ocurrido. Uno de los momentos que más inquietó a los comensales fue cuando Britney caminó cerca de otras mesas sosteniendo un cuchillo, lo que provocó temor de que pudiera ocurrir un accidente. Sin embargo, algunos testigos consideraron que simplemente olvidó dejar el utensilio en su lugar. La intérprete de ‘Criminal’ también encendió un cigarro dentro del restaurante, cerca de la entrada, situación que obligó al personal a intervenir para pedirle que lo apagara. Según las versiones, Spears apenas probó la hamburguesa y las papas que ordenó, mientras compartía gestos afectuosos con su acompañante.

UNA NOCHE DE JUEGO Tras abandonar el restaurante, el sitio quedó desordenado. TMZ obtuvo una fotografía de la mesa después de que Britney se marchara, donde se observa un menú arrugado y doblado en medio del desorden. Según las fuentes citadas, el equipo de seguridad de Britney se encargó de llevarla de regreso a casa.

SALE A SU DEFENSA Mientras el escándalo aumentaba en redes sociales, donde algunos fanáticos advertían que la prensa estadounidense comenzaría a rodearla de rumores y “tragedias” no confirmadas, otros lamentaban que ya no estuviera bajo una supervisión como la tutela que tuvo durante años. Por la tarde, un portavoz de Britney Spears rechazó que el incidente representara algún riesgo y aseguró que la cantante únicamente relataba una historia relacionada con su perro mientras utilizaba el cuchillo para partir su hamburguesa.

“Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo que sucedió hace 20 años, cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya”, declaró el representante. Además, detalló que la cena fue entre la cantante y su asistente, acompañadas por un guardaespaldas, por lo que descartó una cita romántica, como apuntaron algunos supuestos testigos.

NO FUE UN FINAL FELIZ En los últimos años, Britney Spears ha atravesado una compleja crisis de salud mental desarrollada bajo el escrutinio público. La cantante pasó más de una década bajo una polémica tutela legal encabezada por su padre, situación que, según ella misma ha contado, afectó profundamente su estabilidad emocional y su sensación de libertad personal.

Sus antecedentes incluyen episodios de ansiedad, problemas emocionales, ingresos a centros de rehabilitación y un historial de abuso de sustancias que se remonta a finales de la década de los 2000. Aunque tras el fin de la tutela en 2021 Britney aseguró sentirse en proceso de recuperación y en una búsqueda espiritual, sus recientes comportamientos públicos han vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores. (Con información de El Universal y Reforma)

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