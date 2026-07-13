¿Vendrán a Saltillo? Belinda, Danna y Mariana Treviño compartirán escenario con ‘Mentiras All Stars’
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Las actrices y cantantes ofrecerán tres funciones especiales como parte del concepto ‘Mentiras All Stars’
La cercanía, aparente amistad y admiración mutua entre Belinda y Danna podrá ponerse a prueba el próximo mes de octubre, ya que ambas compartirán escenario con Mariana Treviño en el espectáculo especial ‘Mentiras All Stars’.
“Las estrellas se alinean y traen a ti el espectáculo más grande del #Mentiverso”, escribió la cuenta oficial de ‘Mentiras, El Musical’, emocionando a miles de seguidores.
De acuerdo con la información oficial, las funciones se llevarán a cabo el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 2 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey y el 9 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Por ello, Saltillo no formará parte de esta gira especial.
¿Y LOS BOLETOS?
La buena noticia es que, aunque no se presentarán en la capital coahuilense, los seguidores de la región tendrán la oportunidad de verlas en vivo en Monterrey.
La venta de boletos se realizará del 20 al 22 de julio a través de Ticketmaster.
Se espera que Belinda vuelva a dar vida a ‘Daniela’, mientras que la regiomontana Mariana Treviño retomará el papel de la entrañable ‘Lupita’, personaje con el que conquistó al público tanto en el montaje teatral como en la serie de Prime Video.
Por su parte, Danna se unirá a este proyecto en un momento cercano al lanzamiento del dueto que grabó junto a Belinda. De hecho, hace unos días trascendió que ambas filmaron el video musical con el que buscan reconquistar el pop en español.