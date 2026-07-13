¿Vendrán a Saltillo? Belinda, Danna y Mariana Treviño compartirán escenario con ‘Mentiras All Stars’

La cercanía, aparente amistad y admiración mutua entre Belinda y Danna podrá ponerse a prueba el próximo mes de octubre, ya que ambas compartirán escenario con Mariana Treviño en el espectáculo especial ‘Mentiras All Stars’.

“Las estrellas se alinean y traen a ti el espectáculo más grande del #Mentiverso”, escribió la cuenta oficial de ‘Mentiras, El Musical’, emocionando a miles de seguidores.

De acuerdo con la información oficial, las funciones se llevarán a cabo el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 2 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey y el 9 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Por ello, Saltillo no formará parte de esta gira especial.