De Netflix a Max: las series más esperadas que llegan al streaming durante agosto

El verano fue del cine, el fútbol y los conciertos, pero para cerrar la segunda parte de estas vacaciones, las plataformas de streaming apuestan por el desenlace de algunas historias, así como por nuevas aventuras. Prime Video, Netflix, Disney+, Paramount+ y Universal+ confían en que sus contenidos dominarán este mes el streaming. ¿Cuál es la serie que ya esperas ver?

OPERATIVO: LIONESS (TEMPORADA 3) - 2 DE AGOSTO El aclamado thriller de espionaje Operativo: Lioness, concebido y producido por el showrunner Taylor Sheridan junto a MTV Entertainment Studios y 101 Studios, regresa a la pantalla a través de Paramount+. En esta tercera entrega, la historia vuelve a centrarse en Joe, la decidida líder del programa de la CIA interpretada por Zoe Saldaña, quien comparte pantalla con un elenco estelar que incluye a Laysla De Oliveira como Cruz Manuelos, Nicole Kidman en el papel de Kaitlyn Meade y Morgan Freeman como el secretario de Estado, Edwin Mullins

EL CONDE DE MONTECRISTO - 4 DE AGOSTO El Conde de Montecristo llegará a Universal+ como una imperdible miniserie de ocho episodios del prestigioso realizador danés Bille August (Pelle the Conqueror), basada en la emblemática novela homónima de Alejandro Dumas, que marcó a generaciones de lectores alrededor del mundo. Esta nueva serie es una reinterpretación sumamente intrigante del texto original, una producción de alto nivel que destaca por el enfoque cinematográfico que August aporta a cada episodio, manteniendo al público cautivado en este relato de amor, venganza y redención.

LOS HECHICEROS MÁS ALLÁ DE WAVERLY PLACE (TEMPORADA 3) - 5 DE AGOSTO La magia y los enredos familiares regresan al catálogo de Disney+ con la llegada de la tercera temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, producción ejecutiva supervisada por David Henrie y Selena Gomez, y creada por Todd J. Greenwald. El programa continúa la historia de Justin Russo (interpretado por Henrie), quien intenta llevar una vida mortal y tranquila junto a su familia mientras asume el compromiso de guiar a Billie (Janice LeAnn Brown), una joven y poderosa hechicera que debe aprender a controlar sus impredecibles habilidades. Esta entrega explora la evolución de Billie dentro del mundo mortal y las crecientes responsabilidades que implica su entrenamiento junto a sus compañeros de reparto Alkaio Thiele, Max Matenko y Taylor Cora.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD (PARTE 2) - 5 DE AGOSTO La adaptación audiovisual de la obra cumbre de Gabriel García Márquez culmina su travesía en Netflix con el estreno de la segunda y última parte de Cien años de soledad. El reparto principal está encabezado por Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía y Laura Junco como la matriarca Úrsula Iguarán, quienes lideran a un elenco colombiano en la recreación del mítico pueblo de Macondo. La trama de esta fase final arranca tras el armisticio de Neerlandia y aborda la llegada de Fernanda del Carpio, la irrupción del ferrocarril y el establecimiento de la compañía bananera en la región.

‘FRAGMENTOS’ - 5 DE AGOSTO DE 2026 El thriller psicológico Fragmentos (The Shards), desarrollado por los reconocidos productores ejecutivos Ryan Murphy y Bret Easton Ellis, y basado en la novela homónima de este último, debutará de manera exclusiva en Disney+. La producción está protagonizada por Igby Rigney en el papel de Bret, acompañado por Kaia Gerber, Hayes Warner, Graham Campbell, Evan Rachel Wood y Wes Bentley, conformando un reparto que combina jóvenes talentos con figuras consolidadas de la televisión. Ubicada en Los Ángeles a comienzos de la década de 1980, la historia sigue a un grupo de estudiantes de preparatoria de clase alta cuyas vidas, llenas de privilegios, se ven alteradas con la llegada de un misterioso nuevo compañero.

MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER (TEMPORADA 3) - 6 DE AGOSTO El drama romántico juvenil Mi vida con los chicos Walter estrena su tercera temporada en Netflix, bajo la creación y producción ejecutiva de Melanie Halsall. El elenco protagónico regresa liderado por Nikki Rodriguez en el papel de Jackie Howard, acompañada por Noah LaLonde como Cole Walter y Ashby Gentry como Alex Walter, manteniendo la fórmula que ha posicionado a la ficción entre las producciones juveniles más seguidas del servicio de streaming. En los nuevos episodios, la familia Walter y Jackie se enfrentan a una inesperada crisis de salud que los obliga a reestructurar su rutina cotidiana y adaptarse a un nuevo entorno.

NADIE NOS VA A EXTRAÑAR (TEMPORADA 2) - 7 DE AGOSTO La serie mexicana de época Nadie nos va a extrañar regresa con su segunda temporada a Prime Video. Producida por The Immigrant, con Silvana Aguirre como showrunner y Samuel Kishi Leopo en la dirección, la producción cuenta con las actuaciones protagónicas de Nicolás Haza (Alex), Camila Calónico (Marifer), Virgilio Delgado (Tenoch) y Macarena Oz (Daniela). Además, la banda sonora incluye el tema original Sentimiento raro, compuesto por la cantautora Julieta Venegas. Ambientada en la década de 1990, la trama acompaña a los cuatro amigos durante su último año de preparatoria mientras asimilan la reciente pérdida de su compañero Memo.

LINTERNAS - 16 DE AGOSTO La esperada serie, enmarcada dentro del nuevo universo televisivo de DC Studios bajo la supervisión de James Gunn y Peter Safran, se estrenará en HBO y la plataforma Max. Desarrollada por el showrunner Chris Mundy junto a los creadores y guionistas Damon Lindelof y Tom King, la ficción está protagonizada por Kyle Chandler en el papel del veterano Hal Jordan y Aaron Pierre como el nuevo recluta John Stewart.