‘Cocina’ Warner Bros la secuela del live action de ‘Barbie’
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David Zaslav se niega a cumplir con las demandas salariales que actualmente se negocian para el regreso de Ryan Gosling y Margot Robbie
Desde The New York Times se filtró la información de que Warner Bros. se encuentra en negociaciones con la directora y guionista Greta Gerwig para que ‘Barbie 2’ sea una realidad.
De acuerdo con el prestigioso medio, Greta Gerwig será la encargada de escribir el guion, mientras que Margot Robbie y Ryan Gosling ya están en conversaciones para retomar a los icónicos personajes que los colocaron en el centro de la escena internacional.
De acuerdo con The Hollywood Reporter en diciembre del 2024 Gerwig y Baumbach habrían encontrado la inspiración necesaria para dar vida a una segunda entrega de ‘Barbie’.
‘Barbie’, dirigida por Gerwig, se consolidó como un fenómeno cultural e industrial sin precedentes en la historia del cine comercial. Impulsada por una campaña publicitaria masiva y por la inercia del fenómeno mediático, la producción de Warner Bros. acumuló más de mil 448 millones de dólares en la taquilla mundial.
Con estas cifras, la cinta no solo se coronó como la película más taquillera del año y el mayor éxito financiero en la historia del estudio, sino que también le otorgó a Gerwig el récord histórico como la primera mujer en dirigir en solitario una película que supera la barrera de los mil millones de dólares.