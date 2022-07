“Ten cuidado con quien te metes porque no sabes quien lo protege en el mundo espiritual”. Una advertencia fuerte que encontré por allí. Algunos de nosotros creemos en un mundo espiritual, en vidas y mundos paralelos, y en la posibilidad de convivir atravesando barreras y velos entre esos mundos. En mi familia estas ocurrencias son comunes y no las cuestionamos mucho. Otras personas tal vez intentarían darnos explicaciones diversas a nuestras “locuras”, y aviso que diremos, “Sí, tal vez es así”, sin cambiar ni medio milímetro lo que realmente creemos nosotros.

También he visto por allí memes de ángeles de la guarda que piden esquina por la lata que algunos les damos. “Qué dice mi ángel de la guarda que necesita vacaciones, que le tengo hasta las pelotas”. No me queda claro que los ángeles tengan o no pelotas, pero sí me puedo imaginar que mi ángel de la guarda ha tenido que pedir refuerzos en varias ocasiones.

No cuestiono mucho lo que los demás creen o dejan de creer, pero mi experiencia de vida me ha mostrado, desde niña, que no estamos solos (o no estoy sola). Me han confirmado personas videntes y sanadoras la misma información vez tras vez. Dudaría si los reportes se contradijeran, pero no. Así como el niño de la película, en esta familia vemos gente muerta, pero aparte vemos y percibimos otras presencias y hasta gente viva que no tendría que estar cerca. “Mamá, llévate a tu acompañante, que ya anda moviendo sillas por acá,” en una ocasión protestó mi hijo. Y las plumas blancas también siguen llegando.