¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland

/ 27 enero 2026
    La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico. VANGUARDIA/ARCHIVO

La muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Spider-Man, conmocionó a la industria. Esto se sabe sobre su causa de fallecimiento, trayectoria y legado

La industria del doblaje mexicano atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Alexis Ortega, actor y director de doblaje, ocurrida en la Ciudad de México. La noticia fue difundida por Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) el lunes 26 de enero de 2026, provocando un fuerte impacto entre colegas, estudios y seguidores.

Hasta el momento, no se ha revelado de manera oficial la causa de muerte de Alexis Ortega. Ni su familia ni sus representantes han emitido comunicados explicando las circunstancias del fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre y especulación en redes sociales.

Aunque en plataformas digitales circularon versiones sobre una posible intoxicación, ninguna información ha sido confirmada por fuentes oficiales. Tampoco existen reportes públicos de hospitalizaciones recientes ni antecedentes médicos graves, por lo que el tema permanece abierto.

LA VOZ DE SPIDER-MAN Y SU LEGADO EN EL DOBLAJE

Durante más de una década, Alexis Ortega se consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje contemporáneo. Su interpretación más icónica fue la de Peter Parker / Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, prestando su voz a Tom Holland desde Capitán América: Civil War hasta Avengers: Infinity War.

Tras su salida de la franquicia, el personaje fue interpretado por Alberto Bernal en Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, la voz de Ortega quedó grabada en la memoria colectiva, especialmente por la frase “No me quiero ir, señor Stark”, que se volvió viral y símbolo emotivo entre los fans.

Además de Marvel, su versatilidad le permitió participar en cine, series, animación y plataformas digitales. Entre sus trabajos más destacados se encuentran personajes en Big Hero 6, Cars 3, Rogue One: Una historia de Star Wars, Buscando a Dory y colaboraciones recientes en el canal en español de MrBeast.

PERSONAJES, VIDA PERSONAL Y ÚLTIMOS MENSAJES

En el ámbito del anime y los videojuegos, Alexis Ortega dio voz a personajes emblemáticos como Tobio Kageyama en Haikyuu!!, Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles, Zenkichi Hasegawa en Persona 5 Strikers y Yudal en Final Fantasy VII Remake, además de múltiples roles en The Boys.

Fuera del doblaje, incursionó en la actuación televisiva en producciones como Luis Miguel: La Serie, La casa de las flores, El candidato y Las viudas de los jueves, demostrando una carrera sólida frente a cámara y en teatro.

Su última publicación en Instagram data del 7 de noviembre de 2025, donde apareció junto a su perro Nacho con el mensaje “My Doggo”. Desde entonces, su ausencia llamó la atención de sus seguidores. Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 y falleció a los 38 años, dejando un legado que marcó a toda una generación del doblaje mexicano.

DATOS CURIOSOS

· Su carrera profesional inició formalmente en 2013

· Fue considerado referente del doblaje joven en México

· Su frase en Avengers: Infinity War se convirtió en meme viral

· Compaginó doblaje, actuación y dirección de voces

