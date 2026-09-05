De retiros, Barry Gibb y Fito Páez

Agosto terminó con los anuncios de los retiros de los escenarios de una banda de rock británica, The Hollies, primero, y de una intérprete afroamericana igualmente legendaria, Gladys Knight, después.

Los primeros, conocidos sobre todo en México y a través de un clásico contemporáneo del cine como “Amores perros” por el uso del tema “Long Cool Woman (in a Black Dress)” en su banda sonora, anunciaron el jueves 20 de agosto su retiro después de 63 años de actividad, luego de que su guitarrista líder, Tony Hicks, de 80 años, decidió dejar la banda por motivos de salud, y el baterista Bobby Elliott, de 84, decidió seguirlo como gesto solidario. Por su parte, Gladys, leyenda viviente del sonido no menos clásico de Motown y ganadora de siete premios Grammy, a los 82 años, hizo lo propio el jueves 27, luego de 75 años de actividad, para prepararse a “la siguiente etapa de su vida”.

Hablando de octogenarios, pero en su caso sin miras a dejar los escenarios, cuando menos no en fechas muy próximas, el mes de septiembre inició el martes pasado con el festejo del cumpleaños número 80 del cantante de origen británico Barry Gibb, el vocalista líder y único sobreviviente del icónico trío musical The Bee Gees, que obtuvo su máxima popularidad en la época disco al hacerse cargo casi en su totalidad de la banda sonora de la no menos clásica película de 1977 “Fiebre de sábado por la noche” y quien, a pesar de haber perdido uno tras otro a sus hermanos Robin y Maurice, continúa activo. Su más reciente trabajo ha sido “Greenfields: The Gibb Brothers Songbook Vol. 1”.

Para terminar, y en relación con vocalistas exitosos que, a pesar de haber sufrido varias pérdidas personales, así como traspiés profesionales, siguen adelante con fuerza, el mismo jueves 3 de septiembre, mientras en Mallorca, España, se llevaba a cabo la edición 2026 de los Premios Juventud, que organiza la cadena Televisa-Univisión, Netflix estrenó el largometraje documental “Fito Páez: El mundo cabe en una canción”, bajo la dirección del cineasta Matías Gueilburt, que resulta ser un muy buen complemento de la serie de televisión estrenada en la misma plataforma en 2023, que, bajo el título de “El amor después del amor”, recomendamos en su momento.

“Fito Páez: El mundo cabe en una canción” da seguimiento al rockero argentino de 63 años, tanto en sus presentaciones más recientes, como la del Zócalo en la Ciudad de México a principios de 2025, luego de un aparatoso accidente en casa donde se rompió nada menos que cinco costillas, hasta conversatorios en ciudades como Washington con nuevas generaciones interesadas en su legado musical, mismo que se recrea, como en la mencionada serie, pero en este caso dentro del género documental, desde sus inicios en su país natal al lado de otros íconos del rock latinoamericano como Charly García y Luis Alberto Spinetta, hasta su estrellato musical en los 80 y 90, y más.