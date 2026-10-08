De Saltillo al mundo: Kevin Jordann quiere revolucionar el regional mexicano

La música tiene la capacidad de conectar emociones, momentos e ideas con la audiencia. Canciones y géneros surgen día a día, y fue ahí donde el cantante saltillense Kevin Jordan encontró la oportunidad de mostrar su talento y pasión. Hace meses lanzó el tema titulado ‘GRC’, con el que planeaba homenajear la labor de los policías, no solo por cuidar Coahuila y la ciudad, sino también para recordar la vocación de los oficiales en México. Con un nuevo video en formato animado, el cantante contó a VMÁS que relanzó la canción como preámbulo de la llegada de una nueva producción musical y de canciones en las que trabajó a lo largo de 2026.

¿Cómo nace la idea de esta canción y cómo le llamó la atención a tu trabajo? Es una canción inspirada en los cuerpos estatales de Coahuila, pero hubo un gusto por parte de los mismos oficiales. La han escuchado también corporativos de varios estados. Fue más que nada una inspiración al ver cómo protegían, y fue de esa manera que surgió la idea de hacerles una canción, porque en la actualidad no hay canciones que hablen sobre este tipo de corporativos. Oye, pero aparte una letra más positiva de ellos, lejos de los clásicos narcocorridos... Sí, pues en parte viene un poco agresiva, es un poco agresivo lo que viene compuesto en esa canción, pero sí es más sobre cómo ellos día con día salen a las calles. Son gente que a veces es de barrio, que viene de las calles y se va a esas corporaciones para hacer cosas positivas. Por eso dice la canción: “Tengo buena escuela, pues vengo de las calles, por eso no me arrepiento de meterme a este jale”. Entonces, pues son gente también que, a lo mejor, en su tiempo de juventud estaban en las drogas, estaban con las pandillas y cambian ese chip y se lanzan a lo que son las corporaciones municipales o estatales.

Hace unas pocas semanas tuvo un relanzamiento con un videíto que te hicieron... Claro, hicimos un video oficial, el cual fue del agrado de la gente y de los fans. Hubo algunas recreaciones y, en mi TikTok, ya subí una recreación que me han hecho con dibujos animados; me han hecho creaciones en ‘estilo Pixar’ y, pues, estoy agradecido con la gente que ha estado apoyando un poquito este mensaje positivo, esta canción positiva. Obviamente, no me enfrasco en ese tipo de composiciones, pues le varío de todo, pero hasta el momento es la canción que más apoyo he tenido y no me queda más que agradecer a la gente por el apoyo que me han estado brindando. Aunque desde su infancia corre por sus venas la pasión por la música y el canto, Kevin buscó pulir su talento y tener un lugar en el entretenimiento, al menos no solo a nivel local. ¿Qué es lo que viene en tu carrera, Kevin, luego de que la canción ya está posicionada y popularizada? Tenemos un disquito que ya estamos casi por concluir, de ese tipo de música que se le considera juzgérico. Después de esto viene otro disco más chico de regional mexicano; son coversitos de antaño. De hecho, el disco se va a llamar ‘Desde el baúl de los recuerdos’ y van a ser canciones de Juan Gabriel, José José, pero modernizadas a lo que se está escuchando ahorita.

Kevin, quien se ha adentrado en diversos escenarios, no solo locales, sino también en Coahuila, está destinado a destacar en la música, creando lo que él llama un nuevo estilo que combina la actualidad del género regional y el urbano. “Estamos tratando de crear un estilo nuevo. Obviamente, pues no es fácil para mí y tampoco para el equipo de trabajo que hemos estado ya consolidando este ritmo nuevo, el house bélico, dembow bélico, y espero que cuando salga sea agradable para los oídos de la gente que lo llegase a escuchar”. ¿Qué estás preparando para lograrlo? Vienen muchos proyectos. Gracias a Dios, nos hemos conectado con gente en el medio, en el rubro; compositores que me han estado apoyando, también gente que se dedica... Hace poquito estuvimos en la FAMA, ahí en Monterrey, Nuevo León. Estuvimos ahí con varios compositores, con varios promotores también a nivel internacional. Entonces vienen cositas muy importantes. Yo creo que sería algo clave para mi carrera, porque se vienen conciertos.

ENCAMINADO AL FUTURO Jordann recordó que formó parte del line up musical de la Feria de Sabinas, donde cumplió la misión de ser el telonero de Marca Registrada, grupo que apenas hace días triunfó en los Premios MTV. “Estamos hablando con varios artistas del regional mexicano, que esperemos que ya den el sí. No puedo ahorita decirles quiénes son, pero sí les puedo decir que son artistas ya consolidados en el regional mexicano”. ¿Quién está detrás de ti en cuanto producción? Estoy grabando en Saltillo. Mi productor, que es el que me hace todos los beats, se llama Nenexl y Dirty Love Studio. Él es un productor local, se puede decir muy agradable, porque le gusta lo que hace y me gusta lo que él hace también cuando trabajamos en conjunto; como que conectamos y hacemos match. En cuestión de composición, pues yo estoy detrás de todo esto. Ya en el momento de la distribución, en el momento de los videos, pues tengo mi equipo, que es el Papá Jhon. Así, con más de 4 años de ser un exponente de la música, Kevin Jordan promete no solo ser representante de Saltillo, sino ofrecer nuevas experiencias musicales.