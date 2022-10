Degradante y totalmente ficticia; crítica destruye ‘Blonde’, filme sobre Marilyn Monroe

Pese a la primera impresión del tráiler, así como la dichosa ovación que dejó a de Armas conmovida y sin palabras, la crítica de los fanáticos, conocedores e historiadores de la vida de Marilyn Monroe mostraron su enojo por la forma en que fue retratada la actriz, símbolo de la belleza y la sexualidad del siglo XX.

“No hay nada más biográfico en Blonde. Fotografías recreadas, referencia a películas, matrimonios y representación de personas conocidas, es lo único ‘real’ que tiene Blonde. Todo el resto es absoluta ficción. Una ficción llena de eternos llantos infantiles hasta el hartazgo”, dice el usuario Marilyn México en Twitter, quien se presenta en redes como un experto en su vida, pues tiene hasta 40 años siguiéndola.

No es sorpresa que una película así no sea fiel, al cien por ciento, a la vida de una persona famosa, sin embargo, miles de fanáticos reiteran que Andrew Dominik no asegura, en ningún momento, que se trata de una historia ficticia. A diferencia de Carol Oates, pues ella asegura en el libro que la historia a continuación es totalmente falsa.

“Blonde es una ‘vida’ radicalmente destilada en forma de ficción y, a pesar de su longitud, el principio de apropiación es la sinécdoque”, dice, aseverando que la vida de la actriz, también conocida como Norma Jeane, es explorada desde un punto de vista ficticio.

“El lector que desee conocer datos biográficos fidedignos de Marily Monroe no debería buscarlos en ‘Blonde’, que no pretende ser un documento histórico”, advierte Oates.

