Del horno a las manos de las fans: las galletas inspiradas en Harry Styles que se volvieron sensación en la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Del horno a las manos de las fans: las galletas inspiradas en Harry Styles que se volvieron sensación en la CDMX
    Una emprendedora y su abuelita viajaron desde Celaya hasta la Ciudad de México para vender galletas decoradas con referencias a Harry Styles. FOTO: EL UNIVERSAL

Lo que comenzó como una forma de reunir dinero para apoyar a un familiar terminó conquistando a decenas de seguidores del cantante británico.

La visita de Harry Styles a México no solo ha reunido a miles de fanáticos en la Ciudad de México, también ha dado lugar a historias que reflejan creatividad, solidaridad y espíritu emprendedor. Una de ellas es la de Andrea Casas y su abuelita Celia, quienes viajaron desde Celaya, Guanajuato, para vender galletas inspiradas en el artista británico.

Las piezas, elaboradas con mantequilla y decoradas a mano, incluyen imágenes del cantante, flores y frases relacionadas con sus canciones, convirtiéndose en un recuerdo muy buscado por quienes esperan verlo durante su estancia en la capital del país.

https://vanguardia.com.mx/show/seran-5-conciertos-harry-styles-agrega-mas-fechas-en-mexico-tras-agotar-la-preventa-FJ19102362

Un emprendimiento con un motivo especial

Detrás de este proyecto existe una razón que va más allá de la pasión por Harry Styles. Andrea explicó que decidió viajar a la Ciudad de México para reunir recursos que le permitan afrontar los gastos derivados del accidente que sufrió su hermano hace unas semanas.

Con experiencia en repostería, identificó la visita del exintegrante de One Direction como una oportunidad para ofrecer un producto diferente a los seguidores del cantante y, al mismo tiempo, obtener ingresos para apoyar a su familia.

Poco después, su abuelita Celia, de 82 años, decidió acompañarla para ayudarla con las ventas y brindarle apoyo durante los últimos días de conciertos del artista en México.

Del estadio al hotel de Harry Styles

En un principio, Andrea intentó comercializar sus galletas en los alrededores del Estadio GNP, donde se realizan las presentaciones de Harry Styles. Sin embargo, explicó que enfrentó dificultades para permanecer en la zona debido a las restricciones para el comercio ambulante.

Ante esa situación, optó por trasladarse a las inmediaciones del hotel donde se hospeda el cantante, sobre Paseo de la Reforma, lugar donde encontró una mayor cercanía con los fans y una mejor respuesta a su propuesta.

Las redes sociales impulsan las ventas

Además de adquirir las galletas, numerosos seguidores de Harry Styles comenzaron a compartir fotografías del trabajo de Andrea en redes sociales, recomendando su emprendimiento y etiquetando sus perfiles para que más personas conocieran su historia.

https://vanguardia.com.mx/show/ya-era-hora-confirma-harry-styles-su-nuevo-album-kiss-all-the-time-disco-occasionally-HF18959079

La respuesta de la comunidad de fans permitió que el proyecto ganara visibilidad rápidamente, impulsando las ventas durante los días de estancia del cantante en la Ciudad de México.

Mientras cientos de personas continúan esperando la oportunidad de ver a Harry Styles, las galletas elaboradas por Andrea y Celia se han convertido en uno de los recuerdos más originales de esta visita, demostrando cómo la creatividad y el apoyo de una comunidad pueden transformar un momento difícil en una oportunidad para salir adelante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos

Localizaciones


México

Personajes


Harry Styles

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El hombre fue detenido el pasado martes en el puente de Piedras Negras cuando intentaba huir hacia Texas.

Saltillo: Dictan prisión preventiva a Chad ‘N’; el ex policía de EU que asesinó a tres
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la necesidad de reducir la dependencia energética con importaciones.

México iniciará exploración de gas en Coahuila; prometen estricto blindaje ambiental
En al menos cinco entidades se han reportado mini refinerías utilizadas por la delincuencia.

Evoluciona tráfico de combustibles en el país, ahora huachicoleros usan refinerías (invisibles)
La Nave Verde terminó el calendario con marca de 38 triunfos y 53 derrotas en la Zona Norte.

Saraperos termina la temporada 2026 con barrida ante Algodoneros de Unión Laguna
Platillos. Codornices en pétalos de rosa, torrejas de nata, champandongo y otros platillos inspirados en la novela formarán parte de la experiencia gastronómica preparada para homenajear a Laura Esquivel.

¡Con platillos regionales! Del libro a la mesa: será hoy el homenaje a Laura Esquivel
Daño colateral

Daño colateral
true

Sheinbaum y el veneno de la mañanera
La fiscal Ernestina Godoy explicó que la investigación contra Ángel Aguirre incluye testimonios y evidencias sobre el presunto ocultamiento de pruebas del caso Ayotzinapa.

Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa