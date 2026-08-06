Del horno a las manos de las fans: las galletas inspiradas en Harry Styles que se volvieron sensación en la CDMX

Las piezas, elaboradas con mantequilla y decoradas a mano, incluyen imágenes del cantante, flores y frases relacionadas con sus canciones, convirtiéndose en un recuerdo muy buscado por quienes esperan verlo durante su estancia en la capital del país.

La visita de Harry Styles a México no solo ha reunido a miles de fanáticos en la Ciudad de México, también ha dado lugar a historias que reflejan creatividad, solidaridad y espíritu emprendedor. Una de ellas es la de Andrea Casas y su abuelita Celia, quienes viajaron desde Celaya, Guanajuato, para vender galletas inspiradas en el artista británico.

Un emprendimiento con un motivo especial

Detrás de este proyecto existe una razón que va más allá de la pasión por Harry Styles. Andrea explicó que decidió viajar a la Ciudad de México para reunir recursos que le permitan afrontar los gastos derivados del accidente que sufrió su hermano hace unas semanas.

Con experiencia en repostería, identificó la visita del exintegrante de One Direction como una oportunidad para ofrecer un producto diferente a los seguidores del cantante y, al mismo tiempo, obtener ingresos para apoyar a su familia.

Poco después, su abuelita Celia, de 82 años, decidió acompañarla para ayudarla con las ventas y brindarle apoyo durante los últimos días de conciertos del artista en México.

Del estadio al hotel de Harry Styles

En un principio, Andrea intentó comercializar sus galletas en los alrededores del Estadio GNP, donde se realizan las presentaciones de Harry Styles. Sin embargo, explicó que enfrentó dificultades para permanecer en la zona debido a las restricciones para el comercio ambulante.

Ante esa situación, optó por trasladarse a las inmediaciones del hotel donde se hospeda el cantante, sobre Paseo de la Reforma, lugar donde encontró una mayor cercanía con los fans y una mejor respuesta a su propuesta.

Las redes sociales impulsan las ventas

Además de adquirir las galletas, numerosos seguidores de Harry Styles comenzaron a compartir fotografías del trabajo de Andrea en redes sociales, recomendando su emprendimiento y etiquetando sus perfiles para que más personas conocieran su historia.