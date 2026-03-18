Denuncia esposa a cantante de Monclova y exvocalista de Banda Los Recoditos

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/ 18 marzo 2026
    Denuncia esposa a cantante de Monclova y exvocalista de Banda Los Recoditos
    Hechos. Fernanda Redondo aseguró que denunció a Rafael González por presunta violencia tras más de una década de relación. FOTO: ARCHIVO

La denuncia contra Rafael González fue presentada por su aún esposa por presunta violencia física, mental y psicológica

Desde el programa Hoy de Televisa se difundió una entrevista remota con Fernanda Redondo, quien aseguró que ya presentó una denuncia ante las autoridades en Mazatlán y afirmó que únicamente busca “justicia”, no ver encarcelado al padre de su hija.

La denuncia se presentó más de una semana después de que Redondo lo señalara públicamente por el maltrato que, según su versión, vivió durante 12 años de relación.

Sobre los videos difundidos en redes sociales en los que aparece autolesionándose, Redondo explicó que ya fue valorada por un médico legista, quien documentó sus lesiones. “Yo solamente me defendí dando una mordida”, dijo en referencia a un episodio violento que habría ocurrido con el cantante.

¿QUÉ PASÓ CON RAFAEL GONZÁLEZ?

Además, señaló que González la contactó recientemente, a pesar de que existe una orden de restricción. “Tengo pruebas donde él me pasa su dirección; estaba muy borracho”, afirmó.

Respecto al proceso legal, Redondo indicó que no busca que González sea encarcelado, ya que es el padre de su hija, pero sí que se haga justicia y se aclare su situación. “Siento que se me está juzgando solamente por tener una condición mental, por explotar cuando esta persona me llevaba al límite”, expresó.

Me tenía sometida porque no dejaba que yo lo grabara. Me tenía amenazada”.
Fernanda Redondo, denunciante de violencia.

VIDEOS EN REDES SOCIALES Y TESTIMONIO PÚBLICO

Las acusaciones fueron difundidas principalmente en Instagram y TikTok, donde Redondo expuso con mayor detalle su versión de los hechos y mencionó presuntas infidelidades. En Instagram, compartió un video dentro de un automóvil junto al cantante, con el rostro visiblemente golpeado, en el que dice: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él, mira”. En las imágenes, González aparece conduciendo y revisando su celular.

Más tarde publicó otro video en TikTok en el que se identifica y afirma que, durante su relación, fue víctima de violencia. Según su testimonio, esta situación derivó en problemas de salud mental, atención psiquiátrica y episodios depresivos.

Redondo también relató un incidente ocurrido el 3 de marzo, cuando ambos habrían tenido un altercado en el que, según su versión, González le provocó lesiones en el cuello y la pierna con un cuchillo. “Me tenía sometida porque no dejaba que yo lo grabara. Me tenía amenazada”, declaró.

GONZÁLEZ SE SEPARA TEMPORALMENTE DE LOS RECODITOS

Tras las acusaciones, Rafael González fue suspendido temporalmente de Banda Los Recoditos. En un comunicado del 5 de marzo difundido en redes sociales, la agrupación reiteró su postura de “cero tolerancia ante cualquier forma de violencia” y su compromiso con el respeto y la integridad de ambas partes, además de señalar que se mantendrán atentos al desarrollo del caso.

Por su parte, Jyepi, vocalista de la banda, aclaró que la salida de González fue decisión propia.

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Nos pesó un poquito que él pidiera una baja para arreglar sus asuntos personales, lo cual es válido. Nos tomó por sorpresa”, comentó. Añadió que esperan que pronto regrese: “Las autoridades se encargarán”, concluyó.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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