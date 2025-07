$!Desfile en el paladar: ‘Vive Tu Centro’ Una dino-cena con identidad saltillense

Poniéndonos algo cursis, podría decir que es una prueba viviente de que el amor todo lo puede, y no hablo solo del amor de pareja, sino también del amor por lo que hacemos.

El Chef Abraham aseguró que él no sabe ser restaurantero, pero esto vino de la mano cuando eligió ser cocinero . Después de esta noche creo que pondría en duda su afirmación, porque el amor que le tiene a la cocina se vio reflejada en cada uno de los detalles que vimos, vivimos y probamos durante la velada.

A manera personal, creo que cuando alguien le pone “corazón” a las cosas, se siente y se ve. Eso pasó en la quinta cena maridaje de Vive tu Centro , llevada a cabo este jueves por la noche, donde el anfitrión fue Abraham Padilla, conocido, me atrevo a decir que internacionalmente, por sus dinoquesadillas. Aunque claro, no solo sabe hacer eso.

La cita, como en cada cena del proyecto, fue en punto de las 8:00 de la noche, esta vez en la Escuela del Sarape “La Favorita”, en el corazón de Saltillo en donde se montaron cuatro mesas redondas de madera y una rectangular, todas con manteles blancos y c aminos de mesa hechos con sarape 100% saltillense.

Todo eso acompañado de música regional en voz de Azalea Go, Susi Balderas y Alo Reyna, tres jóvenes amigas con outfits espectaculares, coloridos y muy norteños, que se juntaron a petición del chef para ponerle ritmo a la noche con canciones como Palomillo, La Puerta Negra y otras que todos sabemos cantar, casi como parte de la cultura general del norte.

El sotol de la noche fue cortesía de Destiladora La Tradición de la Familia, que por segunda ocasión participó como anfitriona de la bebida. Tuve el gusto de volver a ver a María Ángela y Roberto Palacios, los dueños. Incluso me tocó cenar con María Ángela , que es súper alegre y terminó animando toda la mesa... hasta se paró a cantar para compartir su energía con los demás. Por cierto, canta muy bien las rancheras.

Antes de todo esto, me acerqué con José Galavis, director comercial de Tribos, quien me contó que la bodega pertenece a la familia Dávila Villarreal, también propietaria de Bodegas del Viento. Esta vinícola del Alto de Parras, es la quinta generación de agricultores que busca rendir honor a las tribus que empezaron todo esto: plantar vides, hacer vino... y ahora, formar nuevas tribus alrededor del vino.

UN DESFILE DE SABORES

La segunda entrada fue la Crema Saltillo, hecha con flor de calabaza cultivada por el chef en San Antonio de las Alazanas, puerro, pimienta blanca, crotones de pan de pulque y jocoque con epazote.

Le dije a Abraham que solo dos personas me han hecho comer flor de calabaza: él y mi abuelita materna, que cocina con ingredientes muy de de la región. Este platillo fue maridado con un vino tinto Malbec, que, en palabras de Daniela, y coincido con ella, es suavecito, ideal para quienes no están seguros de si les gusta el vino muy astringente o no.