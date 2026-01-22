Después de 4 años, regresan los Arctic Monkeys con un nuevo tema para la ONG War Child

/ 22 enero 2026
    Después de 4 años, regresan los Arctic Monkeys con un nuevo tema para la ONG War Child
    War Child es una ONG creada originalmente por los cineastas David Wilson y Bill Leeson, junto con la emprendedora social Willemijn Verloop, ante el horror de la guerra sobres las infancias. VANGUARDIA/ CAPTURAS DE PANTALLA

La banda presentó su nueva canción producida por War Child Records, sello independiente que impulsa proyectos colectivos para apoyar a las infancias afectadas por la guerra

Los Arctic Monkeys regresan este 22 de enero con el tema “Opening Night”, proyecto colectivo que realizan con War Child Records, sello perteneciente a la ONG británica War Child que lleva más de 30 años trabajando junto con artistas para brindar apoyo vital a los niños que sufren los efectos brutales de la guerra.

Después de casi 4 años desde su último álbum “The Car”, la nueva canción fue confirmada por War Child el 20 de enero por medio de una publicación en su perfil de Instagram, lo que generó una oleada de reacciones por parte de la comunidad digital.

La publicación vendría acompañada por un video en cámara lenta que muestra a un niño corriendo en cámara lenta “sobre el mar”, mientras risas de niños se escuchan de fondo, acompañados de una musicalidad ligera y el sonido del salpicar del agua.

War Child en su misma cuenta de Instagram, el 22 de enero, presentó otro video que comienza con un par de niñas susurrando y grabando a los Arctic Monkeys en plena grabación de su nuevo tema, además de que se anuncia la llegada del nuevo álbum de este sello con el título de “HELP(2)”.

WAR CHILD EN SUS ORÍGENES

Esta organización ha lanzado álbumes benéficos desde 1995, hace más de 30 años, y, de hecho, “los Arctic Monkeys es el único grupo confirmado que publicará música en apoyo a la organización benéfica este año”, registró el medio musical Rolling Stone.

La página oficial de War Child puntualiza que “hace treinta años, los niños en zonas de conflicto no tenían acceso a apoyo psicológico profesional; no existía ninguna organización benéfica dedicada a atender esta necesidad”.

“Todo eso cambió en 1993, cuando los cineastas David Wilson y Bill Leeson, junto con la emprendedora social Willemijn Verloop, viajaron a la antigua Yugoslavia y presenciaron de primera mano cómo la guerra —de forma muy similar a lo que ocurre hoy en Ucrania— afectaba a niños inocentes. Ante la gran indiferencia que había al respecto en el Reino Unido, nació War Child”.

