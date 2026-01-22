Después de 4 años, regresan los Arctic Monkeys con un nuevo tema para la ONG War Child

Los Arctic Monkeys regresan este 22 de enero con el tema “Opening Night”, proyecto colectivo que realizan con War Child Records, sello perteneciente a la ONG británica War Child que lleva más de 30 años trabajando junto con artistas para brindar apoyo vital a los niños que sufren los efectos brutales de la guerra.

Después de casi 4 años desde su último álbum “The Car”, la nueva canción fue confirmada por War Child el 20 de enero por medio de una publicación en su perfil de Instagram, lo que generó una oleada de reacciones por parte de la comunidad digital.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

La publicación vendría acompañada por un video en cámara lenta que muestra a un niño corriendo en cámara lenta “sobre el mar”, mientras risas de niños se escuchan de fondo, acompañados de una musicalidad ligera y el sonido del salpicar del agua.