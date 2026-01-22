¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

En Saltillo este fin de semana tendrá gran variedad de eventos, por lo que es probable que si alguna de estas opciones no te convence del todo, la siguiente sin duda será para ti. Así que aprovecha y agenda tu favorito. Emo Girls Night Un poco de nostalgia llega a Beer Therapy este sábado 24 de enero con un tributo a artistas y bandas como Paramore, Avril Lavigne, Evanescence, Nikki Clan, Taylor Swift Eilish, Huntrix y más.

El evento contará con la interpretación de She Lies in May, Autumn, Sexta Línea y Short n’ Sweet. La preventa está en 100 pesos al 844 494 2309 y la taquilla en 150. El show empieza a las 21:00 horas. Alejandro Speitzer en Saltillo La obra de teatro “Cruise: Mi última noche en la Tierra”, protagonizada por el joven actor, llega a la ciudad este próximo lunes 26 de enero al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con una función única a las 19:00 horas.

Los boletos están a la venta en newticket.com.mx, con precios de $750 pesos para General, $1,000 para Preferente y $1,250 pesos para VIP. Vuelve la COSA La Compañía de Ópera de Saltillo calienta motores para el 2026 con una gala inaugural este sábado 24 de enero en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, a partir de las 19:00 horas con entrada gratuita.

Disfruta arias clásicas del repertorio operístico en la voces de este coro y de sus solistas, mientras preparan su temporada de conciertos y grandes producciones para este año. Parada Técnica Este viernes 23 de enero se presentará el libro “Parada técnica” de César Iván Borbolla Torres, parte de la colección Letras del Desierto del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, en el Centro Cultural Casa Purcell a las 19:00 horas.