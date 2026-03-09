Disney prepara serie live action de ‘Campanita’ para Disney+

/ 9 marzo 2026
    Disney prepara serie live action de ‘Campanita’ para Disney+
    Proyecto. La serie ‘Tink’ buscará actualizar la historia del hada de ‘Peter Pan’ para una nueva generación de espectadores.

El proyecto titulado ‘Tink’ retomará la historia del popular personaje de ‘Peter Pan’ en una nueva producción para streaming

Una buena noticia llegó para los fanáticos de las aventuras de Disney y sus personajes clásicos, en especial del hada más famosa de la compañía, ‘Tinkerbell’, conocida en México como ‘Campanita’, ya que tendrá su serie en formato live action.

Y es que, aunque no se saben detalles del estreno o del elenco, Deadline confirmó que el nuevo producto destinado para Disney+ tendrá por nombre ‘Tink’, hasta el momento.

Además, contará en su equipo con figuras como Liz Heldens y Bridget Carpenter.

¿QUÉ PASÓ CON ‘TINKERBELL’?

El estudio lleva tiempo planeando una versión actualizada del clásico personaje creado originalmente por J. M. Barrie, y se trata de un proyecto importante para la plataforma de streaming.

‘Campanita’ apareció por primera vez en la película animada de Disney de 1953, ‘Peter Pan’, y ha participado en innumerables películas y series a lo largo de los últimos 70 años.

En 2015 se estaba desarrollando una película de acción real llamada ‘Tink’, con Reese Witherspoon como protagonista. Este proyecto se reorganizó en 2021 después de que Gary Marsh, presidente y director creativo de Disney Branded Television, dimitiera y creara su propia marca: ‘Disney Hadas’.

SUS APARICIONES

En la serie ‘Once Upon a Time’ se tomó su historia y se adaptó a la trama principal, dejándola como una de las enemigas de Peter Pan y víctima de la ‘Reina Malvada’. En esta versión fue interpretada por Rose McIver.

En 2023, la estrella de ‘Black-ish’, Yara Shahidi, interpretó a ‘Campanita’ en la película de acción real ‘Peter Pan & Wendy’.

Fue en 2008 que se lanzó su primera película en solitario. Tras su éxito, la saga del hada se extendió hasta 2015 con ‘Tinkerbell y la Leyenda de la Bestia de Nunca Jamás’, con lo que estas historias cuentan su vida antes de los hechos conocidos en la clásica película ‘Peter Pan en el País de Nunca Jamás’.

Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de las actrices o actores que conformarían el elenco.

