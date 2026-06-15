Dr. Simi se despide de Oliver Tree... ‘Te llevas una parte del corazón de México’

A través de redes sociales, la cuenta oficial del personaje mexicano compartió un video donde se observa al intérprete junto a la famosa botarga, acompañada de palabras que reflejan el cariño generado con el paso del tiempo.

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree provocó una ola de reacciones entre sus seguidores y figuras del entretenimiento, pero uno de los mensajes que más llamó la atención llegó desde México. El personaje de Dr. Simi publicó una despedida dedicada al artista, recordando la amistad que surgió entre ambos durante distintos momentos virales.

“Lo que empezó como una colaboración inesperada, se volvió una amistad de las más especiales. Gracias por tu autenticidad, tu sentido del humor y por recibirme en el escenario con tanto cariño. Fue un honor compartir contigo. Te llevas una parte del corazón de México y de este equipo. Hasta siempre, Oliver”, señaló el mensaje.

De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente ocurrió después de una colisión entre dos helicópteros mientras se encontraban en vuelo. El hecho dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas Oliver Tree, quien tenía 32 años.

ACCIDENTE AÉREO EN BRASIL TERMINA CON LA VIDA DEL CANTANTE

El fallecimiento del artista, ocurrido el domingo 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil , dejó sorprendidos a sus seguidores alrededor del mundo.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre usuarios, quienes recordaron los momentos en que Oliver Tree interactuó con la botarga durante presentaciones y conciertos, convirtiendo esas escenas en parte de la cultura viral de internet.

Además del músico estadounidense, entre las víctimas fueron identificados el director Lucas Vignale, el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, y el productor musical Lucas Brito Chaves.

Los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac también perdieron la vida en el accidente, una tragedia que generó conmoción dentro de la comunidad artística internacional.

La noticia provocó miles de mensajes de despedida en redes sociales. Fans del cantante compartieron recuerdos de sus presentaciones, canciones y momentos que marcaron su carrera.

Oliver Tree fue reconocido por su estilo particular, su sentido del humor y una imagen artística que combinaba música, estética excéntrica y una fuerte conexión con sus seguidores.

LA AMISTAD ENTRE OLIVER TREE Y DR. SIMI SE VOLVIÓ VIRAL

La relación entre Oliver Tree y Dr. Simi nació de una de esas coincidencias que pocas veces ocurren en la industria musical. Durante una presentación en México, el cantante recibió al personaje en el escenario y el momento quedó registrado en videos que rápidamente se compartieron.

La botarga, conocida por aparecer en conciertos de artistas nacionales e internacionales, se convirtió en un símbolo de cercanía entre el público mexicano y los músicos que visitan el país.

Para muchos seguidores, la conexión entre ambos representó una mezcla inesperada entre el humor del cantante y uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular mexicana.

En distintas ocasiones, Oliver Tree expresó su cariño por México y agradeció la recepción del público. La presencia de Dr. Simi en sus eventos se convirtió en una referencia constante dentro de sus presentaciones.

Los videos donde ambos aparecen bailando y conviviendo acumularon millones de reproducciones, además de generar memes y comentarios entre seguidores de ambas figuras.

REDES SOCIALES RECUERDAN EL LEGADO DEL ARTISTA

Tras la despedida publicada por Dr. Simi, cientos de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de los encuentros entre el personaje y Oliver Tree, destacando la autenticidad del músico y su disposición para convivir con sus seguidores.

Frases como “Fue un honor compartir contigo” y “Te llevas una parte del corazón de México” fueron retomadas por fans como parte de un homenaje colectivo al cantante.

La reacción en redes mostró cómo algunos artistas internacionales construyen vínculos especiales con públicos de otros países más allá de la música, a través de momentos espontáneos que permanecen en la memoria de los seguidores.

La figura de Oliver Tree quedó asociada en México con una personalidad irreverente, creativa y cercana, elementos que fueron destacados tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

La despedida de Dr. Simi funcionó como un último recuerdo de una relación inesperada que nació en un escenario y terminó convirtiéndose en una historia compartida por miles de personas.