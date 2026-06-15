Testigo declara que una persona saltó de helicóptero antes del choque en el que falleció Oliver Tree

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    Testigo declara que una persona saltó de helicóptero antes del choque en el que falleció Oliver Tree
    Testigo afirma que una persona saltó de uno de los helicópteros antes de la colisión aérea en Río de Janeiro que dejó seis muertos, entre ellos Oliver Tree VANGUARDIA

Un testigo declaró que una persona saltó de uno de los helicópteros antes del choque en el aire en Río de Janeiro donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi

Un accidente aéreo ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, dejó un saldo de seis personas fallecidas tras la colisión en el aire de dos helicópteros. Entre las víctimas se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

De acuerdo con información de autoridades brasileñas, el choque ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este domingo, cuando ambas aeronaves impactaron en pleno vuelo y comenzaron a descender sin control.

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HELICÓPTEROS COLISIONAN EN EL AIRE Y SE DESPLOMAN

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en un terreno utilizado como estacionamiento de vehículos eléctricos, lo que provocó una explosión e incendio que se extendió a los automóviles cercanos. El área, según reportes de medios locales, pertenece a un predio que era utilizado por una empresa automotriz.

El segundo helicóptero también se precipitó a tierra, aunque no se incendió. Según los reportes, la aeronave terminó invertida y el piloto quedó atrapado entre los restos.

Partes de ambas estructuras quedaron dispersas en un radio de más de 100 metros. Una sección de cola fue localizada en la terraza de un edificio cercano, de acuerdo con información difundida por medios locales.

TESTIGO REPORTA QUE AL MENOS UNA PERSONA SALTÓ DE LA AERONAVE ANTES DE LA CAÍDA

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios brasileños muestran el momento en que ambas aeronaves pierden estabilidad tras la colisión y caen en distintos puntos del terreno.

Uno de los testimonios recopilados fue el de Fernandes de Freitas, trabajador de un taller de neumáticos cercano a la zona del accidente, quien declaró a medios citados por la agencia AP haber observado una de las aeronaves en llamas antes del impacto.

El testigo señaló también que observó a una persona saltar desde una de las aeronaves antes de la caída final. Las autoridades no han confirmado esta versión ni han proporcionado información adicional al respecto.

IDENTIFICAN A VICTIMAS DEL ACCIDENTE EN RÍO DE JANEIRO

La Policía Civil de Río de Janeiro informó la identificación de las seis personas fallecidas.

En el helicóptero con matrícula PP-MAC viajaban:

- Alexandre Souza, piloto.

- Oliver Tree Nickell, cantante y productor estadounidense.

- Gaspar Prim Díaz (Gaspi), creador de contenido argentino.

- Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño.

- Lucas Vignale, director argentino de videoclips.

Gaspar Prim Díaz era conocido por su contenido en redes sociales, con millones de seguidores y participación en eventos internacionales de streaming.

En la segunda aeronave, matrícula PR-DJJ, falleció:

- Charles Marsillac, piloto.

- Trayectoria de Oliver Tree

Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional. Días antes del accidente había ofrecido un concierto en São Paulo y tenía programadas presentaciones en Europa.

El artista cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming y es conocido por temas como “Life Goes On” y “Miss You”.

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INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE CONTINÚA ACTIVA

El caso es investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña.

Las autoridades locales informaron que ambas aeronaves contaban con documentación vigente de aeronavegabilidad al momento del siniestro. Asimismo, señalaron que los pilotos tenían experiencia en aviación.

La zona del impacto cuenta con cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya fueron incorporadas a las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos.

Mientras continúan los peritajes, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar las causas de la colisión.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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