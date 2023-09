LA PELÍCULA, FUE EL COMIENZO

Hace un mes su labor se consolidó con la cinta en la que no sólo actúa junto al estadounidense Jim Caviezel, sino que también produce. Es dirigida por Alejandro Monteverde y busca ser una protesta en contra del tráfico de infantes, sobre todo niños latinos.

El filme basado en la historia real del agente policial Tim Ballard, se ha posicionado como una de las más fuertes en la taquilla de cine, también ha recibido muchas críticas en contra de los realizadores por considerar que se trata de una campaña que promueve los ideales de ultraderecha.

”Esta película ya está haciendo lo suyo, ya está volando muy alto, ya no pueden tumbar este movimiento. Me podrán tumbar a mí, podrán tumbar a Tim Ballard, podrán tumbar a Jim Caviezel, a Alejandro Monteverde, pero la película ya está volando tan alto que los cuervos no la afectan”, defendió Verastegui en entrevista con El Universal.