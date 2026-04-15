El Bogueto acude a Cámara de Diputado por estudios musicales en centros de rehabilitación

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/ 15 abril 2026
    El Bogueto acude a Cámara de Diputado por estudios musicales en centros de rehabilitación
    El cantante urbano ‘El Bogueto’ durante su participación en el foro realizado por la morenista, María Rosete en la Cámara de Diputados. DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

El evento, organizado por la diputada María Rosete, tuvo largas filas de jóvenes y seguidores del cantante del género urbano

El reguetonero Armando Toledo, más conocido como ‘El Bogueto’, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro este miércoles para conformar un foro de prevención contra las adicciones a los jóvenes, donde anunció que impulsará la instalación de estudios musicales en centros de rehabilitación a sustancias.

Toledo dejó de lado el estilo “ñero instalable” para arribar a la Cámara de Diputados y participar en el foro “La importancia de los centros de adicciones”, cuya presencia desató la euforia entre los asistentes.

El evento, organizado por la diputada María Rosete, tuvo como sede el Salón Aurora Jiménez, donde el exponente de la música urbana en México (reguetón mexa) entró escoltado por personal de resguardo y seguridad de la Cámara, avanzando entre sus seguidores que lo esperaban en largas filas.

Minutos antes de la cita, se registraron largas filas de jóvenes y seguidores que buscaban un espacio para escuchar al intérprete de “Gato de Noche”, quien en esta ocasión cambió los escenarios por una tribuna de análisis social.

En el acto también estuvo la exboxeadora Mariana ‘La Barby’ Juárez, junto con legisladores, representantes de organizaciones civiles y responsables de centros de rehabilitación.

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ESTUDIOS DE MÚSICA EN CENTROS DE REHABILITACIÓN Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES

‘El Bogueto’ anunció una iniciativa para instalar estudios de grabación en centros de rehabilitación, como una vía para alejar a jóvenes de las adicciones y abrirles una opción de vida.

El encuentro buscó visibilizar el papel de estos centros en la atención de personas con consumo problemático y reconocer a figuras con influencia entre la juventud mexicana, como en el caso del cantante de género urbanos, como el reguetón y el trap.

Desde la tribuna, el cantante habló de su origen en el populoso municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y del entorno que, dijo, enfrentan muchos jóvenes de barrio, donde “no hay oportunidades” y “las drogas y lo malo” aparecen como parte de la vida cotidiana.

En ese contexto, relató que la música fue su refugio y la herramienta que le permitió cambiar su rumbo y el de su familia.

Con ese telón de fondo, anunció que trabaja para llevar estudios musicales a centros de rehabilitación.

Según dijo, el proyecto ya comenzó a caminar y busca que jóvenes internados encuentren en la música una oportunidad real para rehacer su vida y, con ello, transformar también la de sus familias.

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LA MÚSICA PARA JÓVENES CON “HAMBRE DE SALIR ADELANTE”

El artista planteó que, si él pudo modificar su historia a través de la música, otros jóvenes con “hambre de salir adelante” también pueden hacerlo y cambiar la realidad de sus familias.

También admitió que en otra etapa de su carrera cantó “a lo malo”, pero aseguró que hoy intenta limpiar sus letras y dejar “una semilla” entre los adolescentes y jóvenes que lo escuchan, para que opten por “el camino correcto”.

$!El cantante urbano ‘El Bogueto’ durante su participación en el foro realizado por la morenista, María Rosete en la Cámara de Diputados.
El cantante urbano ‘El Bogueto’ durante su participación en el foro realizado por la morenista, María Rosete en la Cámara de Diputados. DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

En su mensaje, resumió su nueva idea de lo que significa ser “gángster”: cambiar de vida, ser leal a los sueños y no quedar definido por el pasado.

La presencia de ‘El Bogueto’ en el recinto legislativo provocó fuerte afluencia, fotografías y reacciones dentro y fuera del salón, en un foro que también despertó comentarios encontrados en redes sociales por el perfil del cantante.

(Con información de EFE)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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