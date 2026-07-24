‘El Desaire’: Gabriela de la Garza y Karen Martí comparten su experiencia en la producción

‘El Desaire’: Gabriela de la Garza y Karen Martí comparten su experiencia en la producción

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Paseo Villalta fue sede de la premiere de El Desaire, filme realizado con apoyo de la Universidad Carolina, VANGUARDIA y Epic Film Institute, que llegará a las salas de cine durante la primera semana de septiembre

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Saltillo brilló entre colores rojo y negro, con personalidades y personajes que resignifican uno de los corridos más emblemáticos de la ciudad: ‘Rosita Alvirez’, que cuenta una historia que fue llevada a la gran pantalla bajo el nombre ‘El Desaire’ con el apoyo de la Universidad Carolina, VANGUARDIA y Epic Film Institute. El encuentro con las estrellas y el equipo de producción y dirección se realizó en la noche del 23 de julio, en la plaza comercial Paseo Villalta, donde se instaló una alfombra roja para dar la bienvenida a las y los colaboradores.

Durante el desfile, Gabriela de la Garza, actriz que interpretó a una maestra universitaria en el largometraje, compartió con esta casa editorial que se siente muy orgullosa, contenta y sorprendida por el gran recibimiento que ha tenido la película a nivel global, al ganar distintos galardones. Sin embargo, más allá del reconocimiento, lo que realmente generó satisfacción fue emitir un mensaje importante a la sociedad: “Es un proyecto que se hace no con estas expectativas, de que vaya a ganar tantos premios alrededor del mundo, sino que se hace para generar conciencia, para que la gente la disfrute, para que cambien el chip de su forma de pensar”, dijo.

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Por su parte, Karen Martí, actriz regiomontana que interpretó a la mejor amiga de la protagonista, mencionó que se sintió muy feliz de regresar a Saltillo para esta gran premiere.

OPORTUNIDADES Y PROCESOS DETRÁS DE ‘EL DESAIRE’

De la Garza expresó haberse sentido fascinada de trabajar con nuevos talentos que comienzan a explorar el universo cinematográfico: “Me encanta porque me recuerda también las razones por las cuales yo soy actriz, de repente una va trabajando y van pasando los años, y se te olvida cuál es la raíz de todo y volver a conocer ese entusiasmo, esa inocencia con la que la gente desarrolla su primer proyecto, las ganas que le ponen, pues es muy refrescante”.

$!Gabriela de la Garza compartió que trabajar con nuevos talentos le recordó las razones que la llevaron a convertirse en actriz.
Gabriela de la Garza compartió que trabajar con nuevos talentos le recordó las razones que la llevaron a convertirse en actriz. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

Parte de su proceso actoral fue adaptar el personaje a su persona con verdad, honestidad y con cariño. En ‘El Desaire’, el rol de Gabriela de la Garza fue ver a la protagonista como una mujer con infinitas posibilidades y, con empatía, la abraza y la impulsa a perseguir lo que desea. Pese al deplorable desenlace de la historia, la actriz señaló que el mayor reto fue realizar con la máxima honestidad posible el trabajo.

Karen Martí también habló sobre su preparación para el filme en el papel de Irma: “Yo siempre pienso que los personajes son, más o menos, un 50% yo y un 50% del personaje. Me gustó mucho interpretar a Irma porque me identifico con la chispa que tiene. Es relajada, es como más ligerita”. Añadió que disfruta ser ‘comic relief’ de la película, especialmente cuando se trata de una trama difícil, donde “se necesita de vez en cuando respirar un poquito”.

$!Karen Martí describió a Irma como un personaje que aporta momentos de respiro dentro de una historia marcada por la violencia.
Karen Martí describió a Irma como un personaje que aporta momentos de respiro dentro de una historia marcada por la violencia. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
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Para la regiomontana es importante hablar de los temas que abarca ‘El Desaire’, como lo es el feminicidio y la violencia de género. En este sentido, consideró un honor poder aportar un “granito de arena” hacia mejorar esta sociedad, especialmente al resignificar la historia original que cuenta el corrido de Rosita Alvirez. “Creo que es un buen inicio para entender por qué se necesita el feminismo en el país y en el mundo, porque hemos estado en peligro por hacernos respetar, o validar nuestras decisiones”, opinó.

‘El Desaire’ estará en la cartelera de Cinemex y Cinépolis durante la primera semana del mes de septiembre.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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