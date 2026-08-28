El día que Juan Gabriel y María Félix desataron un escándalo en ‘Siempre en Domingo’ por la Virgen María (video)

María Félix siempre causó polémica por sus fuertes declaraciones y su forma de ser y actuar, pero en 1979, ocurrió un hecho que se convirtió en escándalo, pero no ocasionado por ella sino por ‘El Divo de Juárez’ Juan Gabriel. Fue en el programa de ‘Siempre en Domingo’ conducido por Raúl Velasco que Juan Gabriel hizo enfurecer a miles de personas en todo el mundo pues presentó una canción en honor a la diva del Cine Nacional con una letra que no gustó a sus seguidores.

Al intérprete y compositor se le ocurrió homenajear a María Félix con el tema ‘María de todas las Marías’ y dicha canción sirvió como sencillo para promocionar su decimosegundo álbum de estudio “Mis ojos tristes” por lo que, como casi la mayoría de los artistas de la época, se presentó en “Siempre en Domingo” para promocionar su tema.

Tras presentar la canción ante el público, a Raúl Velasco y Juan Gabriel les llovieron críticas pues en la letra de la canción ‘El Divo de Juárez’ comparó a María Félix con la Virgen María, situación que no fue del agrado de la comunidad religiosa ni del público en general. Tras el escándalo generado, al siguiente domingo Raúl Velasco invitó nuevamente a Juan Gabriel a su programa al igual que a María Félix para resolver la problemática totalmente en vivo. Raúl Velasco preguntó a ‘La Doña’ que cuál era su sentir por las letras que le escribió Juan Gabriel y su comparación con la Virgen a lo que la sonorense no dudó en responder. La primera en hablar sobre la situación fue María Félix, quien señaló que se sintió muy honrada por la canción que le había escrito Juan Gabriel, incluso, señaló que dicho tema y el de “María Bonita”, el cual le compuso Agustín Lara, fueron los dos regalos extraordinarios de su vida. Posteriormente habló sobre la polémica comparación. ‘Yo no se si todos ustedes aquí llevan un programa y tienen programado lo que van a decir, yo no tengo programado lo que voy a decir, yo creo que cada quien tiene la idea de cómo es la Virgen ¿es que se conoce un retrato de la Virgen?, cada quien ha tenido su modelo, cada pintor ha tenido su modelo de una Virgen, negra, morena como la nuestra, preciosa. A lo mejor Juan Gabriel tuvo la idea de su Virgen, ¿Por qué no?, es muy bonito lo que el ha dicho, yo no puedo decir más’, expresó la Doña.

Por su parte, Juan Gabriel señaló que nunca quiso ofender a nadie con su tema sino todo lo contrario pues con su comparación intentó enfatizar la importancia de ambas figuras femeninas, sin embargo, las respuestas de “El Divo de Juárez” y “La Doña” no dejaron conformes a todo el público ofendido por lo que tuvieron que pasar algunos meses para que esta polémica quedara en el olvido. Letra de María de todas las Marías María, María, María María, de todas las marías Tan bella, que hasta te pareces a la madre de Dios María, de todas las Marías La doña, dueña del amor Quien fuera tus ojos ¡oh! María, María Para ver realmente, quien es Dios Pero yo soy nada en ti María, María Me conformo con esta canción Y cantando esta canción María, María Llegare hasta donde vive Dios Déjame llegar a ti María, María Se que Dios esta en tu corazón

Y cantando esta canción María, María Llegare hasta donde vive Dios Déjame llegar a ti María, María Se que Dios esta en tu corazón María.