El día que Juan Gabriel y María Félix desataron un escándalo en ‘Siempre en Domingo’ por la Virgen María (video)

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    El día que Juan Gabriel y María Félix desataron un escándalo en ‘Siempre en Domingo’ por la Virgen María (video)
    ‘El Divo de Juárez’ comparó a María Félix con la Virgen María, situación que no fue del agrado de la comunidad religiosa ni del público en general. VANGUARDIA/ARCHIVO

Fue en el programa de Raúl Velasco donde se suscitó la polémica pues el ‘Divo de Juárez comparó a ‘La Doña’ con la Virgen María

María Félix siempre causó polémica por sus fuertes declaraciones y su forma de ser y actuar, pero en 1979, ocurrió un hecho que se convirtió en escándalo, pero no ocasionado por ella sino por ‘El Divo de Juárez’ Juan Gabriel.

Fue en el programa de ‘Siempre en Domingo’ conducido por Raúl Velasco que Juan Gabriel hizo enfurecer a miles de personas en todo el mundo pues presentó una canción en honor a la diva del Cine Nacional con una letra que no gustó a sus seguidores.

Al intérprete y compositor se le ocurrió homenajear a María Félix con el tema ‘María de todas las Marías’ y dicha canción sirvió como sencillo para promocionar su decimosegundo álbum de estudio “Mis ojos tristes” por lo que, como casi la mayoría de los artistas de la época, se presentó en “Siempre en Domingo” para promocionar su tema.

https://vanguardia.com.mx/show/yo-comi-carne-humana-el-dia-que-maria-felix-la-dona-se-volvio-canibal-sin-querer-video-XG1679154

Tras presentar la canción ante el público, a Raúl Velasco y Juan Gabriel les llovieron críticas pues en la letra de la canción ‘El Divo de Juárez’ comparó a María Félix con la Virgen María, situación que no fue del agrado de la comunidad religiosa ni del público en general.

Tras el escándalo generado, al siguiente domingo Raúl Velasco invitó nuevamente a Juan Gabriel a su programa al igual que a María Félix para resolver la problemática totalmente en vivo.

Raúl Velasco preguntó a ‘La Doña’ que cuál era su sentir por las letras que le escribió Juan Gabriel y su comparación con la Virgen a lo que la sonorense no dudó en responder.

La primera en hablar sobre la situación fue María Félix, quien señaló que se sintió muy honrada por la canción que le había escrito Juan Gabriel, incluso, señaló que dicho tema y el de “María Bonita”, el cual le compuso Agustín Lara, fueron los dos regalos extraordinarios de su vida.

Posteriormente habló sobre la polémica comparación.

‘Yo no se si todos ustedes aquí llevan un programa y tienen programado lo que van a decir, yo no tengo programado lo que voy a decir, yo creo que cada quien tiene la idea de cómo es la Virgen ¿es que se conoce un retrato de la Virgen?, cada quien ha tenido su modelo, cada pintor ha tenido su modelo de una Virgen, negra, morena como la nuestra, preciosa. A lo mejor Juan Gabriel tuvo la idea de su Virgen, ¿Por qué no?, es muy bonito lo que el ha dicho, yo no puedo decir más’, expresó la Doña.

Por su parte, Juan Gabriel señaló que nunca quiso ofender a nadie con su tema sino todo lo contrario pues con su comparación intentó enfatizar la importancia de ambas figuras femeninas, sin embargo, las respuestas de “El Divo de Juárez” y “La Doña” no dejaron conformes a todo el público ofendido por lo que tuvieron que pasar algunos meses para que esta polémica quedara en el olvido.

Letra de María de todas las Marías

María, María, María

María, de todas las marías

Tan bella, que hasta te pareces a la madre de Dios

María, de todas las Marías

La doña, dueña del amor

Quien fuera tus ojos ¡oh! María, María

Para ver realmente, quien es Dios

Pero yo soy nada en ti María, María

Me conformo con esta canción

Y cantando esta canción María, María

Llegare hasta donde vive Dios

Déjame llegar a ti María, María

Se que Dios esta en tu corazón

https://vanguardia.com.mx/show/quitame-la-mano-no-me-vayas-a-ensuciar-el-dia-que-maria-felix-humillo-a-carmen-salinas-video-GA1323769

Y cantando esta canción María, María

Llegare hasta donde vive Dios

Déjame llegar a ti María, María

Se que Dios esta en tu corazón

María.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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