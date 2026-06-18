Evade Samuel García hablar sobre juicio político en su contra

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    Evade Samuel García hablar sobre juicio político en su contra
    La administración estatal no se ha pronunciado oficialmente sobre el proceso que se abrió contra García en el Congreso de NL. CUARTOSCURO

Tras concluir evento, gobernador de Nuevo León abordó a prisa su vehículo e ignoró los cuestionamientos de periodistas

El Gobernador Samuel García evitó responder preguntas sobre el proceso de juicio político que le inició el Congreso estatal.

Abordado al concluir la inauguración del Centro Estatal para la Atención de las Personas en Condición del Espectro Autista, en la Colonia Independencia, el emecista abordó su vehículo mientras se le hacían preguntas sobre el tema.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/puede-t-mec-ampliarse-16-anos-o-fijarse-revisiones-periodicas-economia-PP21488241

El viernes pasado, la Comisión Anticorrupción del Congreso aprobó por mayoría iniciar un juicio político al Mandatario ante las evidencias de triangulación de recursos públicos a los despachos legales de él y su familia.

El Gobernador Samuel García fue emplazado a rendir un informe sobre los señalamientos a más tardar el próximo lunes 23 de junio, aunque también tiene la posibilidad de inconformarse a través de un juicio de amparo o algún otro recurso legal.

Hasta ahora, la Administración estatal no se ha pronunciado sobre el juicio político ni informado cómo responderá.

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