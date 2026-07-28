¡Hay drama! Hija de Tom Cruise y Katie Holmes deja de usar el apellido del actor

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    ¡Hay drama! Hija de Tom Cruise y Katie Holmes deja de usar el apellido del actor
    Sorpresa. Suri, de 20 años, utiliza legalmente el nombre Suri Noelle desde su registro electoral en Pensilvania y ya lo había adoptado durante su graduación de preparatoria. FOTO: CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Hasta ahora, el actor no ha hecho declaraciones sobre el cambio. Suri es la única hija biológica de Tom Cruise, quien también tiene dos hijos adoptivos con Nicole Kidman

Un nuevo drama familiar salió a la luz en Hollywood, luego de que la revista People diera a conocer que Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar oficialmente el apellido de su padre.

Según la publicación, la joven de 20 años aparece registrada legalmente como Suri Noelle, de acuerdo con documentos electorales de Pensilvania. Suri, quien actualmente estudia en la Universidad Carnegie Mellon, se registró para votar en octubre de 2024 en el condado de Allegheny utilizando ya ese nombre. El cambio no pasó desapercibido, ya que Noelle es el segundo nombre de Katie Holmes.

Sin embargo, este cambio de nombre no es reciente. En junio de 2024, durante su ceremonia de graduación de preparatoria, la joven fue presentada públicamente como Suri Noelle, lo que reforzó la percepción de que ya no mantenía ningún vínculo público con el protagonista de Misión: Imposible.

LA HISTORIA FAMILIAR

Suri nació en abril de 2006 y es la única hija en común de Cruise y Holmes. La pareja se casó en noviembre de ese mismo año y se divorció en 2012. Desde entonces, la joven no ha vuelto a ser vista en público junto al actor.

Katie Holmes, protagonista de la serie Dawson’s Creek, declaró recientemente a la revista Town & Country que se siente “muy orgullosa” de su hija.

Incluso, la propia Holmes ha desmentido los rumores de que Suri hubiera recibido una herencia o un fondo fiduciario relacionado con Cruise.

Hasta la tarde de este martes 28 de julio, el actor no había hecho declaraciones sobre el cambio legal de nombre de su hija.

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MÁS HIJOS DE FAMOSOS QUE HAN RENUNCIADO AL APELLIDO PATERNO

Suri no es la única hija de una celebridad que ha decidido modificar su nombre legalmente. Vivienne, Shiloh, Maddox y Zahara, cuatro de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, también iniciaron un proceso para dejar de utilizar el apellido del actor. (Con información de EFE y El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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