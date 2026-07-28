¡Hay drama! Hija de Tom Cruise y Katie Holmes deja de usar el apellido del actor
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Hasta ahora, el actor no ha hecho declaraciones sobre el cambio. Suri es la única hija biológica de Tom Cruise, quien también tiene dos hijos adoptivos con Nicole Kidman
Un nuevo drama familiar salió a la luz en Hollywood, luego de que la revista People diera a conocer que Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar oficialmente el apellido de su padre.
Según la publicación, la joven de 20 años aparece registrada legalmente como Suri Noelle, de acuerdo con documentos electorales de Pensilvania. Suri, quien actualmente estudia en la Universidad Carnegie Mellon, se registró para votar en octubre de 2024 en el condado de Allegheny utilizando ya ese nombre. El cambio no pasó desapercibido, ya que Noelle es el segundo nombre de Katie Holmes.
Sin embargo, este cambio de nombre no es reciente. En junio de 2024, durante su ceremonia de graduación de preparatoria, la joven fue presentada públicamente como Suri Noelle, lo que reforzó la percepción de que ya no mantenía ningún vínculo público con el protagonista de Misión: Imposible.
LA HISTORIA FAMILIAR
Suri nació en abril de 2006 y es la única hija en común de Cruise y Holmes. La pareja se casó en noviembre de ese mismo año y se divorció en 2012. Desde entonces, la joven no ha vuelto a ser vista en público junto al actor.
Katie Holmes, protagonista de la serie Dawson’s Creek, declaró recientemente a la revista Town & Country que se siente “muy orgullosa” de su hija.
Incluso, la propia Holmes ha desmentido los rumores de que Suri hubiera recibido una herencia o un fondo fiduciario relacionado con Cruise.
Hasta la tarde de este martes 28 de julio, el actor no había hecho declaraciones sobre el cambio legal de nombre de su hija.
MÁS HIJOS DE FAMOSOS QUE HAN RENUNCIADO AL APELLIDO PATERNO
Suri no es la única hija de una celebridad que ha decidido modificar su nombre legalmente. Vivienne, Shiloh, Maddox y Zahara, cuatro de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, también iniciaron un proceso para dejar de utilizar el apellido del actor. (Con información de EFE y El Universal).