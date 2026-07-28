¡Hay drama! Hija de Tom Cruise y Katie Holmes deja de usar el apellido del actor

Un nuevo drama familiar salió a la luz en Hollywood, luego de que la revista People diera a conocer que Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar oficialmente el apellido de su padre.

Según la publicación, la joven de 20 años aparece registrada legalmente como Suri Noelle, de acuerdo con documentos electorales de Pensilvania. Suri, quien actualmente estudia en la Universidad Carnegie Mellon, se registró para votar en octubre de 2024 en el condado de Allegheny utilizando ya ese nombre. El cambio no pasó desapercibido, ya que Noelle es el segundo nombre de Katie Holmes.

Sin embargo, este cambio de nombre no es reciente. En junio de 2024, durante su ceremonia de graduación de preparatoria, la joven fue presentada públicamente como Suri Noelle, lo que reforzó la percepción de que ya no mantenía ningún vínculo público con el protagonista de Misión: Imposible.