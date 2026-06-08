El misterioso caso Varginha... Steven Spielberg revela que Estados Unidos robó un alienígena a Brasil

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    El misterioso caso Varginha... Steven Spielberg revela que Estados Unidos robó un alienígena a Brasil
    El director Steven Spielberg volvió a colocarse en el centro de la conversación pública al revelar que una investigación sobre el llamado Caso Varginha en Brasil lo convenció de la existencia de vida extraterrestre. VANGUARDIA/ARCHIVO

Steven Spielberg afirma que el Caso Varginha lo convenció de la existencia de vida extraterrestre. Sus declaraciones coinciden con el estreno de El día de la revelación

A unos días del estreno mundial de El día de la revelación (Disclosure Day), el reconocido cineasta Steven Spielberg sorprendió a la audiencia con declaraciones que rápidamente se volvieron tendencia en medios internacionales.

Mientras participa en una intensa gira promocional para presentar su nueva producción cinematográfica, el director habló abiertamente sobre su interés por el fenómeno ovni y aseguró que, tras años de investigación personal, ya no considera el tema como una simple posibilidad propia de la ciencia ficción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-pentagono-publica-decenas-de-archivos-sobre-ovnis-que-ofrecen-transparencia-sobre-la-vida-alienigena-y-extraterrestre-EB20561445

Las afirmaciones llegaron durante una entrevista para el programa brasileño Fantástico, donde Spielberg compartió detalles sobre uno de los casos más polémicos relacionados con presuntos encuentros extraterrestres en América Latina.

EL CASO VARGINHA QUE CAMBIÓ SU PERSPECTIVA

El director explicó que uno de los episodios que más influyó en su visión fue el conocido Caso Varginha, ocurrido en el estado de Minas Gerais, Brasil, en 1996.

Según los testimonios y documentos que revisó durante sus investigaciones, varias personas reportaron haber visto extrañas criaturas en la localidad brasileña. Con el paso de los años, el caso se convirtió en uno de los expedientes más debatidos entre investigadores del fenómeno ovni.

Spielberg afirmó que, de acuerdo con la información que consultó, representantes de Estados Unidos habrían viajado a Brasil para recuperar dos seres que se encontraban bajo custodia militar. Además, sostuvo que uno de ellos ya habría fallecido antes de ser trasladado fuera del país.

Durante la entrevista, el realizador señaló:

”Existen muchas historias como esa”.

La frase fue interpretada por numerosos seguidores del fenómeno extraterrestre como una muestra de la convicción que actualmente tiene el cineasta sobre la existencia de vida no humana.

LA SUPUESTA PARTICIPACIÓN DE AGENCIAS DE INTELIGENCIA

Más allá de las criaturas reportadas en Varginha, Spielberg también abordó otro tema que ha generado controversia durante décadas: el presunto ocultamiento de información por parte de organismos gubernamentales.

El director aseguró que, tras revisar distintos expedientes históricos, encontró patrones similares en varios países. Según explicó, existen múltiples relatos que describen intervenciones de agencias de inteligencia para restringir o controlar información relacionada con posibles encuentros extraterrestres.

Estas declaraciones llaman especialmente la atención porque coinciden con la temática central de El día de la revelación, una película que explora precisamente los secretos gubernamentales, la divulgación de información clasificada y el contacto con inteligencias no humanas.

Para muchos observadores, la línea que separa las creencias personales del director y la narrativa de su nueva producción parece haberse vuelto más delgada que nunca.

CUÁNDO SE ESTRENA EL DÍA DE LA REVELACIÓN

La nueva apuesta cinematográfica de Spielberg llegará a las salas de cine con una duración aproximada de 2 horas y 25 minutos.

El proyecto fue escrito por David Koepp y cuenta con un elenco encabezado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo.

Las fechas oficiales de estreno son las siguientes:

• 11 de junio: estreno en México y el resto de América Latina.

• 12 de junio: estreno en Estados Unidos en salas tradicionales y formatos IMAX.

La expectativa alrededor de la película ha crecido no solo por tratarse de una nueva producción de Spielberg, sino también por las declaraciones que ha realizado durante la promoción, las cuales han reavivado el debate global sobre la posible existencia de vida extraterrestre.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-la-senal-wow-la-onda-de-radio-extraterrestre-captada-hace-casi-50-anos-y-que-no-se-ha-vuelto-a-repetir-DC20002537

DATOS CURIOSOS

• El Caso Varginha es conocido popularmente como el “Roswell brasileño” debido a la magnitud de las teorías que surgieron tras los supuestos avistamientos de 1996.

• Spielberg dirigió clásicos de ciencia ficción como E.T. the Extra-Terrestrial y Close Encounters of the Third Kind, obras que ayudaron a popularizar el interés por los extraterrestres en la cultura popular.

• El tema de la revelación gubernamental sobre fenómenos anómalos ha ganado notoriedad en años recientes tras audiencias y reportes oficiales difundidos en distintos países.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extraterrestres
Ovnis

Localizaciones


Brasil

Personajes


Steven Spielberg

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Elecciones en Coahuila: Arrasa PRI-UDC y logra ‘carro completo’ en Congreso local

Elecciones en Coahuila: Arrasa PRI-UDC y logra ‘carro completo’ en Congreso local
¿Quién ganó? Así arranca el PREP y el cierre de las elecciones en Coahuila 2026

¿Quién ganó? Así arranca el PREP y el cierre de las elecciones en Coahuila 2026
El dirigente sostuvo que la elección reflejó una amplia participación ciudadana y un ambiente de civilidad.

‘A Coahuila no entran’: ‘Alito’, líder del PRI, manda mensaje a Morena y asegura ‘carro completo’
La defensiva local y un dominante tercer cuarto fueron clave para asegurar el título de la temporada 2026 de la LFA.

Caudillos es campeón de la LFA 2026 tras vencer a Osos de Monterrey 24-12
Kurt Russell habla en exclusiva sobre ‘su muerte’ y su vida lejos de Hollywood

Kurt Russell habla en exclusiva sobre ‘su muerte’ y su vida lejos de Hollywood
Uriel López Castillo, vocal de Organización Electoral del INE en Coahuila, detalló que también se reportaron cambios extraordinarios de casilla y abandono de funciones por parte de algunos funcionarios.

Coahuila registra 124 incidencias en casillas durante jornada electoral
La representante del PT ante el órgano electoral denunció presuntas irregularidades durante la jornada, al señalar que “el mapacheo electoral está a todo lo que da” y pidió a la autoridad tomar cartas en el asunto.

Partidos denuncian compra de votos, detenciones y problemas para sufragar en primeras horas de la elección en Coahuila
Hoy, Coahuila elige a un nuevo Congreso local, conformado por 16 diputados de mayoría y 9 de representación proporcional.

Coahuila renueva hoy su Congreso; ¿por qué es importante ir a votar?