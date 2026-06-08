El misterioso caso Varginha... Steven Spielberg revela que Estados Unidos robó un alienígena a Brasil

Mientras participa en una intensa gira promocional para presentar su nueva producción cinematográfica, el director habló abiertamente sobre su interés por el fenómeno ovni y aseguró que, tras años de investigación personal, ya no considera el tema como una simple posibilidad propia de la ciencia ficción.

A unos días del estreno mundial de El día de la revelación (Disclosure Day) , el reconocido cineasta Steven Spielberg sorprendió a la audiencia con declaraciones que rápidamente se volvieron tendencia en medios internacionales.

Las afirmaciones llegaron durante una entrevista para el programa brasileño Fantástico , donde Spielberg compartió detalles sobre uno de los casos más polémicos relacionados con presuntos encuentros extraterrestres en América Latina.

EL CASO VARGINHA QUE CAMBIÓ SU PERSPECTIVA

El director explicó que uno de los episodios que más influyó en su visión fue el conocido Caso Varginha, ocurrido en el estado de Minas Gerais, Brasil, en 1996.

Según los testimonios y documentos que revisó durante sus investigaciones, varias personas reportaron haber visto extrañas criaturas en la localidad brasileña. Con el paso de los años, el caso se convirtió en uno de los expedientes más debatidos entre investigadores del fenómeno ovni.

Spielberg afirmó que, de acuerdo con la información que consultó, representantes de Estados Unidos habrían viajado a Brasil para recuperar dos seres que se encontraban bajo custodia militar. Además, sostuvo que uno de ellos ya habría fallecido antes de ser trasladado fuera del país.

Durante la entrevista, el realizador señaló:

”Existen muchas historias como esa”.

La frase fue interpretada por numerosos seguidores del fenómeno extraterrestre como una muestra de la convicción que actualmente tiene el cineasta sobre la existencia de vida no humana.

LA SUPUESTA PARTICIPACIÓN DE AGENCIAS DE INTELIGENCIA

Más allá de las criaturas reportadas en Varginha, Spielberg también abordó otro tema que ha generado controversia durante décadas: el presunto ocultamiento de información por parte de organismos gubernamentales.

El director aseguró que, tras revisar distintos expedientes históricos, encontró patrones similares en varios países. Según explicó, existen múltiples relatos que describen intervenciones de agencias de inteligencia para restringir o controlar información relacionada con posibles encuentros extraterrestres.

Estas declaraciones llaman especialmente la atención porque coinciden con la temática central de El día de la revelación, una película que explora precisamente los secretos gubernamentales, la divulgación de información clasificada y el contacto con inteligencias no humanas.

Para muchos observadores, la línea que separa las creencias personales del director y la narrativa de su nueva producción parece haberse vuelto más delgada que nunca.

CUÁNDO SE ESTRENA EL DÍA DE LA REVELACIÓN

La nueva apuesta cinematográfica de Spielberg llegará a las salas de cine con una duración aproximada de 2 horas y 25 minutos.

El proyecto fue escrito por David Koepp y cuenta con un elenco encabezado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo.

Las fechas oficiales de estreno son las siguientes:

• 11 de junio: estreno en México y el resto de América Latina.

• 12 de junio: estreno en Estados Unidos en salas tradicionales y formatos IMAX.

La expectativa alrededor de la película ha crecido no solo por tratarse de una nueva producción de Spielberg, sino también por las declaraciones que ha realizado durante la promoción, las cuales han reavivado el debate global sobre la posible existencia de vida extraterrestre.