El Ratón Vaquero de Cri-Cri cumple 90 años; rumbo al 120 aniversario del ’Grillito Cantor’

La celebración también funciona como antesala de los festejos por el 120 aniversario del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler , que tendrá lugar en 2027. Para conmemorar ambas fechas, se puso en marcha el Festín Mustín Cri-Cri 2026, una programación que reúne actividades musicales, editoriales, escénicas y digitales.

Una de las canciones más recordadas de la música infantil mexicana está de aniversario. El Ratón Vaquero , uno de los personajes más populares de Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cri-Cri , el Grillito Cantor , cumple 90 años desde su primera aparición en la radio, una trayectoria que lo ha mantenido presente en la memoria de varias generaciones.

Tiburcio Gabilondo, hijo del compositor y director general de Gabsol, empresa encargada de preservar y difundir su legado, explicó que el trabajo alrededor del universo de Cri-Cri continúa activo y busca acercar sus canciones a nuevas generaciones.

EL RATÓN VAQUERO DEBUTÓ EN LA RADIO EN 1936

El primer registro de El Ratón Vaquero data del 4 de septiembre de 1936, cuando apareció en el programa radiofónico de Cri-Cri. La inspiración de Francisco Gabilondo Soler surgió de su gusto por las películas del viejo Oeste, una influencia que quedó plasmada en la historia del pequeño ratón extranjero.

Desde entonces, la canción pasó de la radio a los festivales escolares, fiestas infantiles y espectáculos, convirtiéndose en una de las composiciones más reconocibles del repertorio mexicano.

A lo largo de nueve décadas, distintos intérpretes han retomado el tema, entre ellos Miguel Bosé, Chabelo, Voz en Punto y Rodrigo de la Cadena.

Tiburcio Gabilondo recordó que el personaje continúa teniendo presencia entre el público. “Cri-Cri sigue vigente, activo y haciendo muchas travesuras y más con El ratón vaquero”, comentó.

ÁLBUM, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES PARA CELEBRAR

Como parte de los festejos, Sony Music lanzó la compilación El ratón vaquero y sus amigos, disponible en plataformas de streaming desde el 15 de octubre. El material reúne 15 canciones clásicas de Francisco Gabilondo Soler.

Entre los temas incluidos se encuentran:

· La patita

· Gato de barrio

· Jicote aguamielero

· Gato carpintero

· Escuela de perritos

· Cochinitos dormilones

· Ratones bomberos

· Che araña

· Papá elefante

· La cotorra viajera

· El conejo turista

· Pollitos jardineros

· La mariposa

· Orquesta de animales

La conmemoración también contempla una campaña urbana llamada Se busca al ratón vaquero, con carteles colocados en distintos puntos de la Ciudad de México, además de una actualización de Rediscover Cri-Cri en Amazon Music para redescubrir su repertorio.

Las actividades digitales incluyen un recorrido virtual del personaje por diferentes lugares de México, así como la convocatoria de dibujo ¿Cómo es tu ratón vaquero?, dirigida a quienes quieran representar al famoso roedor desde su imaginación.

El programa también contempla exposiciones, espectáculos de música, danza y teatro, además de libros y materiales educativos para acercar las historias del compositor a niñas y niños mediante la lectura y el dibujo.

CRI-CRI SE PREPARA PARA SU 120 ANIVERSARIO

Tiburcio Gabilondo explicó que el legado de su padre permanece vigente porque sus composiciones retrataron aspectos de la vida cotidiana y los transformaron en historias musicales.

“El Grillito Cantor ha sido cronista de la vida cotidiana, lo cual se encuentra plasmado en sus canciones y por eso sigue vigente”, señaló.

Entre las primeras composiciones de Francisco Gabilondo Soler destacan El chorrito, El ropero, Bombón I, Cururumbé y Negrito sandía. Posteriormente llegaron otros temas emblemáticos, como La muñeca fea, que cumplió 90 años en 2025, y El ratón vaquero, que apareció casi dos años después.

Para 2027, las actividades por los 120 años del natalicio de Cri-Cri no se limitarán a México, pues también se contempla llevar la conmemoración a otros países.