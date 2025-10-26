¡El regreso de Yadhira Carrillo con un remake! Estrena Televisa ‘Los Hilos del Pasado’ en TV abierta

Entre mesas de corte, máquinas de coser y una pasarela, se realizó la presentación de ‘Los Hilos del Pasado’, telenovela protagonizada Yadhira Carrillo, quien volvió a la actuación luego de 17 años. El melodrama, que tendrá 60 capítulos, se lanzó previamente en Univisión y ViX+, y ahora estrenará el 27 de octubre a las 21:30 horas por Las Estrellas. Fiel al sello del productor José Alberto “El Güero” Castro, el melodrama entrelaza los temas de culpa, redención y las segundas oportunidades que ofrece el amor. Como el personaje de la protagonista Carolina Guillén (Yadhira Carrillo) es diseñadora de modas, la presentación arrancó con un desfile con modelos en el salón de eventos La Textilera, al sur de la Ciudad de México.

LA TELENOVELA CLÁSICA Yadhira actúa con una misión: su enorme éxito no logra proporcionarle la felicidad, porque en su corazón guarda una profunda herida del pasado. “Carolina es una mujer que araña, golpea y pega con sus palabras, actitudes y tono de voz. Al caminar lo hace erguida, de frente con los hombros atrás. Es una mujer empoderada que pone las cosas donde deben ir”, dijo Carrillo sobre su personaje.

El elenco lo completan figuras como Laura Flores, Raquel Garza, Natasha Dupeyrón, Eduardo Santamarina, David Zepeda, Sergio Goyri y Rafael Inclán, quienes al igual que las modelos desfilaron por la pasarela. “Es una noche muy importante y especial. Primero que nada quiero darle las gracias a mi casa Televisa por permitirme hacer esta producción. Una gran responsabilidad por lo que representa en el marco de las telenovelas”, comentó el productor, quien reinterpretó la trama de ‘El Privilegio de Amar’.

HAY PRESUPUESTO Cristian Castro fue el encargado de interpretar ‘Los Hilos del Pasado’ junto a Fernanda Castro, hija del productor y autora del tema principal del melodrama. Sin embargo, el cantante no estuvo presente en el evento debido a que tenía un compromiso en Perú, pero envió un video en el que agradecía al productor por la oportunidad de ser parte del proyecto. Como la historia busca darle un aire más cosmopolita al argumento, el rodaje se realizó en escenarios nacionales en la Ciudad de México, Cholula, Puebla e Isla Mujeres, en Quintana Roo, e internacionales, en ciudades como Miami, Milán y el Lago de Como.