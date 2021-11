Eleftheria Arvanitaki, regresa la gran musa de la música griega

Dice Eleftheria Arvanitaki que el “ arte y la cultura no son un lujo: son una necesidad para nuestra salud mental ”. Y apunta a la diana: “ ¿cómo habría sido la cuarentena sin música? ” pregunta, retórica. Ella misma tiene la respuesta: “un desastre”.

VIAJAR CON LA MÚSICA

Nacida en El Pireo, Puerto de Atenas (Grecia) el 17 de octubre de 1958, pero considerando a la Isla de Icaria como su lugar de origen, Eleftheria Arvanitaki comenzó su carrera musical a finales de los dorados ochenta y no ha parado.

EFE: ¿Cómo ha evolucionado su música en los últimos años?

Eleftheria Arvanitaki : Siempre he tenido el placer de hacer la música que realmente amo. He interpretado varios estilos, varios ritmos y cantado en varios idiomas.. He trabajado con gente de mi generación, así como con gente más joven con los que ha podido intercambiar experiencias y pasiones.

Creo que, a medida que los años pasan y evolucionamos, vamos encontrando nuevos caminos en la vida de manera constante. Y eso es lo que ha sucedido con la música y conmigo. Pero tengo que decir que me siento “rica” en cuanto a repertorio.