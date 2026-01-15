Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos: María Corina Machado

WASHINGTON.- La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró el jueves, tras haberse reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el mandatario está totalmente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”.

Machado expresó el mensaje del compromiso expresado por el mandatario estadounidense ante una multitud de seguidores venezolanos en la salida del Senado, donde rindió unas breves declaraciones tras reunirse con integrantes del comité de Relaciones Exteriores, principalmente congresistas republicanos.

La líder venezolana agregó que le aseguró a Trump “que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia.”

Posteriormente, Machado, antes de retirarse, dijo que esta mañana también había conversado con Edmundo González, el opositor venezolano que reclama la victoria electoral de los comicios de 2024 celebrados en Venezuela.

El jueves se produjo el primer encuentro entre Machado y Trump, después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro durante un ataque sorpresa en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar supuestos cargos por narcotráfico.

Trump insiste en que Machado no cuenta con apoyo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su opinión de que la líder opositora, María Corina Machado, no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela, según la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario “fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional”.

“En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”, dijo la vocera en una rueda de prensa.

Y en su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington. EFE

Presenta a Trump la medalla del Nobel de la Paz

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le “presentó” la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

“Le presenté la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de los EE.UU.”, dijo a medios en el exterior del Capitolio en Washington Machado, que dio a entender que posiblemente le regaló la insignia a Trump.

Machado dice que le contó al mandatario un episodio que involucra al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del ejército de las trece colonias en la guerra de independencia contra los ingleses, y a Simón Bolívar, el gran héroe de la independencia venezolana y otros países de Sudamérica.

La política venezolana contó que “hace 200 años” Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los indedepentistas estadounidenses y a la postre primer presidente del país.

“Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla”, explicó la líder opositora.

“Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE.UU. y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía Y 200 años después la gente de Bolívar le están devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad”, añadió Machado.

La activista y política, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó la pasada semana que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”, a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.