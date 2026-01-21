Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 21 enero 2026
    Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores
    Carreras. El Salón de la Fama de los Compositores reconocerá a figuras clave de la música contemporánea y del rock en una ceremonia que se celebrará en Nueva York. FOTO: ESPECIAL
Israel García
por Israel García

COMPARTIR

TEMAS


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Taylor Swift

Organizaciones


Kiss

La intérprete de ‘The Fate of Ophelia’ destaca al convertirse en la compositora más joven en ingresar a este prestigioso recinto cultural

En medio de rumores negativos sobre su vida personal, se dio a conocer que la cantante pop Taylor Swift ingresará este año al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose en la artista más joven en ser admitida en este recinto.

El organismo informó mediante un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en Nueva York. Entre los seleccionados destacan Alanis Morissette y dos miembros de la banda KISS: Paul Stanley y Gene Simmons.

“La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias en conciertos ni admiradores comprometidos. Todo se origina en la canción y en su creador”, indicó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en 1969.

TALENTO Y ÉXITO

Los compositores sólo son elegibles para ingresar al Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial. En el caso de Swift, este requisito se cumple con “Tim McGraw” (2006). Además, cada nominado propone cinco temas de su catálogo para ser considerados, de acuerdo con medios especializados.

“Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones”, destacó el músico, compositor y productor.

Las canciones clave del catálogo de cada uno de los compositores reconocidos en 2026 son: Taylor Swift: All Too Well (Versión de 10 Minutos – Taylor’s Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story, The Last Great American Dynasty.

Walter Afanasieff: All I Want for Christmas Is You, My All, Hero, Love Will Survive, One Sweet Day.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una vergüenza’: Eiza González reclama a la prensa mexicana y desmiente nominación a los Premios Razzie

Paul Stanley y Gene Simmons (KISS): Rock and Roll All Nite, I Love It Loud, Calling Dr. Love, Shout It Out Loud, Christine Sixteen.

Alanis Morissette: You Oughta Know, Ironic, Hand in My Pocket, Thank U, Uninvited.

Christopher “Tricky” Stewart: Umbrella, Single Ladies, Obsessed, Just Fine, Break My Soul.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Taylor Swift

Organizaciones


Kiss

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo