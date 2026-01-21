Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores

En medio de rumores negativos sobre su vida personal, se dio a conocer que la cantante pop Taylor Swift ingresará este año al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose en la artista más joven en ser admitida en este recinto.

El organismo informó mediante un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en Nueva York. Entre los seleccionados destacan Alanis Morissette y dos miembros de la banda KISS: Paul Stanley y Gene Simmons.

“La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias en conciertos ni admiradores comprometidos. Todo se origina en la canción y en su creador”, indicó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en 1969.