Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores
La intérprete de ‘The Fate of Ophelia’ destaca al convertirse en la compositora más joven en ingresar a este prestigioso recinto cultural
En medio de rumores negativos sobre su vida personal, se dio a conocer que la cantante pop Taylor Swift ingresará este año al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose en la artista más joven en ser admitida en este recinto.
El organismo informó mediante un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en Nueva York. Entre los seleccionados destacan Alanis Morissette y dos miembros de la banda KISS: Paul Stanley y Gene Simmons.
“La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias en conciertos ni admiradores comprometidos. Todo se origina en la canción y en su creador”, indicó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en 1969.
TALENTO Y ÉXITO
Los compositores sólo son elegibles para ingresar al Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial. En el caso de Swift, este requisito se cumple con “Tim McGraw” (2006). Además, cada nominado propone cinco temas de su catálogo para ser considerados, de acuerdo con medios especializados.
“Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones”, destacó el músico, compositor y productor.
Las canciones clave del catálogo de cada uno de los compositores reconocidos en 2026 son: Taylor Swift: All Too Well (Versión de 10 Minutos – Taylor’s Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story, The Last Great American Dynasty.
Walter Afanasieff: All I Want for Christmas Is You, My All, Hero, Love Will Survive, One Sweet Day.
Paul Stanley y Gene Simmons (KISS): Rock and Roll All Nite, I Love It Loud, Calling Dr. Love, Shout It Out Loud, Christine Sixteen.
Alanis Morissette: You Oughta Know, Ironic, Hand in My Pocket, Thank U, Uninvited.
Christopher “Tricky” Stewart: Umbrella, Single Ladies, Obsessed, Just Fine, Break My Soul.