Ellie Goulding será la estrella del medio tiempo en el Inglaterra vs. Noruega del Mundial

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    Ellie Goulding será la estrella del medio tiempo en el Inglaterra vs. Noruega del Mundial
    Invitación. Ellie Goulding celebró su participación en la Copa Mundial con un mensaje en redes sociales y una referencia a uno de sus mayores éxitos. FOTO: ARCHIVO

La cantante británica se suma a la lista de artistas invitados por la FIFA para amenizar los partidos de la recta final del torneo

Todo se está preparando para que cada uno de los partidos restantes de la Copa Mundial de la FIFA sea mucho más que un evento deportivo. Por ello, este viernes se confirmó que la cantante británica Ellie Goulding actuará durante el medio tiempo del encuentro entre Inglaterra y Noruega.

De acuerdo con la información oficial, el partido correspondiente a los cuartos de final se llevará a cabo este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami.

La intérprete de ‘Lights’ expresó a través de X su emoción por formar parte de esta importante cita deportiva con una serie de fotografías en las que aparece saltando sobre una cama. En la publicación también hizo referencia a su tema ‘Anything Could Happen’.

¿QUÉ HARÁ ELLIE GOULDING?

Esta edición de la Copa Mundial ha incluido la participación de diversos artistas tanto en la ceremonia de inauguración como en los espectáculos de medio tiempo. En el partido entre México e Inglaterra, el grupo mexicano Maná interpretó ‘El Rey’, aunque su presentación provocó una lluvia de críticas por el uso de playback y por la canción elegida.

“Actuando en el medio tiempo para @England vs @nff_landslag me tiene sintiendo que verdaderamente cualquier cosa podría pasar... Ya sé que los chicos harán que Inglaterra se sienta orgullosa; está volviendo a casa”, escribió la cantante pop en sus redes sociales.

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Para el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, estarán Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy y BTS, quienes pondrán el ritmo al encuentro. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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