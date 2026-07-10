Ellie Goulding será la estrella del medio tiempo en el Inglaterra vs. Noruega del Mundial

Todo se está preparando para que cada uno de los partidos restantes de la Copa Mundial de la FIFA sea mucho más que un evento deportivo. Por ello, este viernes se confirmó que la cantante británica Ellie Goulding actuará durante el medio tiempo del encuentro entre Inglaterra y Noruega.

De acuerdo con la información oficial, el partido correspondiente a los cuartos de final se llevará a cabo este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami.

La intérprete de ‘Lights’ expresó a través de X su emoción por formar parte de esta importante cita deportiva con una serie de fotografías en las que aparece saltando sobre una cama. En la publicación también hizo referencia a su tema ‘Anything Could Happen’.