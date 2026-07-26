Elsa Aguirre, Yolanda Vargas Dulché y, otra vez, Silvia Navarro

Hoy da inicio la cuarta temporada de “La casa de los famosos” y, como desde esta trinchera no veremos ninguna de sus emisiones, dedicaremos este espacio a “famosas” con méritos mucho mayores.

ELSA AGUIRRE: El martes 14 de julio falleció esta diva del cine mexicano a los 95 años de edad. Poco antes de despedirse del Séptimo Arte debutó en las telenovelas con “Una mujer” (1978), la primera producción del coahuilense Humberto Zurita. En 1989 protagonizó, al lado de “El Señor Telenovela”, Ernesto Alonso, y Lupita D’Alessio, “Lo blanco y lo negro”; en 1995 participó en el refrito de “Tú o nadie”, “Acapulco, cuerpo y alma”, con Saúl Lisazo y Patricia Manterola; y en 1999 formó parte de “Mujeres engañadas”, donde hizo pareja con Eric del Castillo, quien esta semana cumplió 92 años de edad. Sus últimas telenovelas fueron “Lo que es el amor” y “Belinda”, para TV Azteca.

YOLANDA VARGAS DULCHÉ: El sábado 18 de julio esta célebre escritora de clásicos de la telenovela habría cumplido 100 años de edad y, en su honor, lo menos que podemos hacer es recordar algunos de los títulos que llevó a la pantalla chica y que dejaron en la memoria colectiva interpretaciones como las de Silvia Derbez y Adela Noriega en “María Isabel” (1966 y 1997, respectivamente); Macaria en “Ladronzuela” (1978); Fanny Cano y Adela Noriega en “Yesenia” (1970 y 1987); Ana Martín en “Gabriel y Gabriela” (1982) y “El pecado de Oyuki” (1988); Ana Colchero en “Alondra” (1995); y Fanny Cano y Bárbara Mori en “Rubí” (1968 y 2004).

SILVIA NAVARRO: Por último, el pasado miércoles 22 Netflix estrenó la serie “El Otro Hijo”, creación de Roberto Stopello (“¿Dónde está Elisa?” y “La casa de al lado”), quien, muy a su estilo, nos cuenta la historia de Julieta (Azul Guaita, de “Como agua para chocolate”), una joven que requiere un urgente trasplante de riñón para seguir con vida, situación que desvela los secretos del pasado de su madre, Maca, interpretada por Silvia Navarro. Gracias a que esta serie ocupa el primer lugar de audiencia en la plataforma y a que la telenovela “Guardián de mi vida”, de Televisa, figura entre los programas más vistos de esa televisora, la actriz vive uno de los mejores momentos de su carrera, a 28 años de su debut en los melodramas con “Perla” (1998), de TV Azteca.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com