Emmanuel, documentales ‘rockeros’ y Shakira

Luego de los 40 años de trayectoria que cumplió Mijares a fines de enero, el 20 de febrero quien estuvo de manteles largos por cumplir cinco décadas como cantante fue su mentor y amigo Emmanuel.

Fue en esa misma fecha, pero de 1976, cuando al ser nombrado como “La Voz del Heraldo” y teniendo como padrinos a leyendas de la música mexicana como Pedro Vargas, Lola Beltrán y la mismísima “Doña”, María Félix, que Emmanuel inició su propio camino musical que lo convirtió en uno de los grandes de la música del pop en español, encontrándose en la década de los 80 con más talentos con los que complementa el suyo propio teniendo por un lado al mencionado Mijares en sus coros y como creativo de algunos de sus más memorables videoclips a su también amigo, el productor saltillense Pedro Torres, quien el sábado 21 hubiera cumplido 73 años.

Ya que hablamos del formato audiovisual del que se recuerdan videos legendarios como “La última luna” o “La vida decidió”, entre otros más, el pasado 19 de febrero se estrenó en las pantallas de cine de México el más reciente documental dedicado al “Rey del Rock”, Elvis Presley, que bajo el título de “Epic: Elvis Presley en Concierto” y la dirección de Baz Luhrman, el mismo que nos dio una muy buena biopic del legendario ícono del rock en el 2022 que diera una merecida nominación al Oscar al actor Austin Butler y que cuenta con imágenes y grabaciones inéditas sobre la vida y carrera del artista.

Coincidentemente, el mismo 19 de febrero también en los cines de México se estrenó el documental “Paul McCartney: Man on the Run”, que bajo la dirección del ganador del Oscar Morgan Neville (“A 20 años de la fama”) narra el paso del ex Beatle Paul MCCartney a otro proyecto significativo en su trayectoria musical como lo fue la agrupación Wings, que formó con su finada esposa Linda, y al día siguiente se dio el anuncio que “Music of my Soul”, documental sobre el vocalista de los Allman Brothers y ex marido de Cher, Gregg Allman y dirigido por el ganador del Globo de Oro James Keach (“Linda Ronstadt: The Sound of my Voice”), será estrenado este próximo verano.

Para cerrar con broche de oro nuestro espacio de hoy, y en vísperas del tan cacareado concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo, la colombiana dio de qué hablar esta semana pero de muy buena manera al encontrarse su nombre entre los artistas nominados a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll de este año al lado de bandas como las de The Black Crowes, INXS, Iron Maiden: Joy Division y Oasis, así como solistas como Billy Idol, Jeff Buckley Phil Collins, Pink, Sade, Mariah Carey, Melissa Eheridge y Lauryn Hill, entre otros más. La Clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll será dada a conocer en abril.

